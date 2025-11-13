快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

彰化人逛百貨再等等！中友彰化店2029才完工 市公所：業者已提展延

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，預定要到2029年才能完工。圖／中友百貨提供
由益彰公司投資43億元規劃的中友百貨彰化店，將興建地下4層、地上21層鋼骨造複合商業及停車場大樓，預定要到2029年才能完工。圖／中友百貨提供

中友百貨彰化店工程進度引發地方關注，原依契約規定，業者應在用地點交後3年內完工營運，但依目前進度至少得延至2029年才能完工。彰化市民代表會開會時，多名代表質疑工程延宕，若業者無正當理由，市公所應依契約開罰，以維護市民權益。

市民代表薛志彬指出，中友用地在2022年點交，原訂今年8月完工啟用，如今僅見地下室開挖完成，進度遠不如預期。中友百貨是彰化首座大型百貨案，地方民眾高度期待，如今卻遲未見起樓，若沒合理延宕理由，應追究開罰。

彰化市公所負責履約管理，指出業者已提出工程展延申請，並補交資料，公所將召開會議討論是否同意展延或開罰。依契約規定，如無合理理由延遲，每天可罰5萬元。

中友百貨彰化店2023年8月14日動土，基地位於彰化市旭光西路第二停車場用地，規畫興建地下4層、地上21層鋼骨結構大樓，結合百貨、餐飲、影城與停車空間；今年10月18日首度在大樓基地附近的成功公園舉辦生活市集，中友表示，地下樓開挖已完成，正進行基底整平與灌漿、放樣作業，建築工程持續推進，招商同步展開。

彰化縣府交通處指出，中友提出展延工程期，相對壓縮到營運期，但該案開挖深度達地下5層，職安署審查嚴格，加上結構體量龐大、工程難度高，導致進度受限；不過鋼構計畫已完成，未來建物逐步「往上長」後，民眾將可明顯感受到工程變化。

百貨 開罰
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

森崴能源財報／受子公司承攬工程影響 第3季帳面虧損77.36億元

彰化必去鹿港！除了鹿港老街，還有這些景點、美食可以去

民眾黨提名吳韋達、張雪如續戰彰化議員 盼下屆組黨團拚問政

走入在地城市與日常　重新解讀彰化多元面貌

相關新聞

彰化人逛百貨再等等！中友彰化店2029才完工 市公所：業者已提展延

中友百貨彰化店工程進度引發地方關注，原依契約規定，業者應在用地點交後3年內完工營運，但依目前進度至少得延至2029年才能...

南投氦氣球拚春節升空試營運 先辦元旦健走暖身

南投縣政府在草屯九九峰打造氦氣球樂園，園區工程完竣，廠商已進駐裝修，預計下個月安裝氦氣球設施，並辦理試運轉檢測安全及查驗...

盼不到影城！無人投標 台鐵員林火車站都更開發案3度流標

台鐵員林火車站周邊土地都市更新案近期第3度招商仍流標，日前還一度傳出有影城要來投資，但仍是一場空，招商土地包括緊鄰火車站...

南投認養洗掃道路已逾50公里 感測灑水…智慧科技來幫忙

南投縣環保局推動「道路洗掃認養」計畫，吸引越來越多企業響應。從工業區到市區主幹道，業者自費添購洗街車、設置自動灑水與感測...

台中首座公立寵物生命紀念設施落腳大甲 民代盼明年底盡快完工

寵物也有生老病死，台中市得到中央補助耗資8000萬元，計畫明年底在大甲區劍井段，設立全國首座公立寵物生命紀念設施，但市議...

鳳凰颱風過後 台中國際花毯節今天重新開園

由於颱風鳳凰氣象署發布陸上警報及台中市府公布停班停課，台中國際花毯節為維護遊客及展區裝置安全，前天和昨天預警性閉園。颱風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。