彰化人逛百貨再等等！中友彰化店2029才完工 市公所：業者已提展延

中友百貨彰化店工程進度引發地方關注，原依契約規定，業者應在用地點交後3年內完工營運，但依目前進度至少得延至2029年才能完工。彰化市民代表會開會時，多名代表質疑工程延宕，若業者無正當理由，市公所應依契約開罰，以維護市民權益。

市民代表薛志彬指出，中友用地在2022年點交，原訂今年8月完工啟用，如今僅見地下室開挖完成，進度遠不如預期。中友百貨是彰化首座大型百貨案，地方民眾高度期待，如今卻遲未見起樓，若沒合理延宕理由，應追究開罰。

彰化市公所負責履約管理，指出業者已提出工程展延申請，並補交資料，公所將召開會議討論是否同意展延或開罰。依契約規定，如無合理理由延遲，每天可罰5萬元。

中友百貨彰化店2023年8月14日動土，基地位於彰化市旭光西路第二停車場用地，規畫興建地下4層、地上21層鋼骨結構大樓，結合百貨、餐飲、影城與停車空間；今年10月18日首度在大樓基地附近的成功公園舉辦生活市集，中友表示，地下樓開挖已完成，正進行基底整平與灌漿、放樣作業，建築工程持續推進，招商同步展開。

彰化縣府交通處指出，中友提出展延工程期，相對壓縮到營運期，但該案開挖深度達地下5層，職安署審查嚴格，加上結構體量龐大、工程難度高，導致進度受限；不過鋼構計畫已完成，未來建物逐步「往上長」後，民眾將可明顯感受到工程變化。