南投氦氣球拚春節升空試營運 先辦元旦健走暖身

南投縣政府在草屯九九峰打造氦氣球樂園，園區工程完竣，廠商已進駐裝修，預計下個月安裝氦氣球設施，並辦理試運轉檢測安全及查驗作業，力拚明年2月春節試營運。為推廣新景點，當地公所將先辦元旦升旗健行活動，為樂園開幕暖身。

草屯九九峰為當地指標性山脈，地景特殊，廣及台中霧峰、太平，且視野開闊優美，具空域發展條件，縣府為此編列5.22億元經費，引進氦氣球載客直上300米高空，結合生態教育採低密度開發遊憩園區，打造全台第一座氦氣球觀光遊樂區。

歷時3年多時間，九九峰氦氣球樂園開發統包工程完工，就只差氦氣球。縣府表示，目前園區已取得使用執照，已完成驗收並交由OT廠商趕辦室內裝修作業；另，氦氣球管理作業規則也已依民航局指引修正，並經縣務會議審查通過待發布。

而向法國Aerophile公司採購進口最新型Aero30NG超輕型球體，也即將運抵台灣，預計下個月就能進場安裝氦氣球，明年元月辦理試運轉及安全檢測，同步申請及聯合履勘查驗作業，力拚在明年2月春節期間就能開園試營運。

為提升氦氣球樂園能見度，公所也規畫將已舉辦12年之久的「元旦升旗健行」活動，自南埔陳府將軍廟廣場改至氦氣球樂園外廣場空地，後續與縣府觀光處、林保署南投分署、平林里長謝瑞棋、草屯國際獅子會等持續研商活動辦理事宜。