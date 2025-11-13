快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

南投氦氣球拚春節升空試營運 先辦元旦健走暖身

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯九九峰氦氣球樂園，園區工程完竣，廠商已進駐裝修，預計下個月安裝氦氣球設施，力拚明年2月春節試營運。圖／南投縣政府提供
南投草屯九九峰氦氣球樂園，園區工程完竣，廠商已進駐裝修，預計下個月安裝氦氣球設施，力拚明年2月春節試營運。圖／南投縣政府提供

南投縣政府在草屯九九峰打造氦氣球樂園，園區工程完竣，廠商已進駐裝修，預計下個月安裝氦氣球設施，並辦理試運轉檢測安全及查驗作業，力拚明年2月春節試營運。為推廣新景點，當地公所將先辦元旦升旗健行活動，為樂園開幕暖身。

草屯九九峰為當地指標性山脈，地景特殊，廣及台中霧峰、太平，且視野開闊優美，具空域發展條件，縣府為此編列5.22億元經費，引進氦氣球載客直上300米高空，結合生態教育採低密度開發遊憩園區，打造全台第一座氦氣球觀光遊樂區。

歷時3年多時間，九九峰氦氣球樂園開發統包工程完工，就只差氦氣球。縣府表示，目前園區已取得使用執照，已完成驗收並交由OT廠商趕辦室內裝修作業；另，氦氣球管理作業規則也已依民航局指引修正，並經縣務會議審查通過待發布。

而向法國Aerophile公司採購進口最新型Aero30NG超輕型球體，也即將運抵台灣，預計下個月就能進場安裝氦氣球，明年元月辦理試運轉及安全檢測，同步申請及聯合履勘查驗作業，力拚在明年2月春節期間就能開園試營運。

為提升氦氣球樂園能見度，公所也規畫將已舉辦12年之久的「元旦升旗健行」活動，自南埔陳府將軍廟廣場改至氦氣球樂園外廣場空地，後續與縣府觀光處、林保署南投分署、平林里長謝瑞棋、草屯國際獅子會等持續研商活動辦理事宜。

草屯鎮長簡賜勝說，元旦升旗健行是地方指標性活動，每年吸引1、2千人參加，過去從將軍廟出發，但為推廣在地更多景點，促進農特產品銷售，將移師氦氣球樂園辦理，已加緊規畫場地安排及升旗台設置，藉此為樂園準備開幕試營運暖身。

南投草屯九九峰氦氣球樂園最快明年2月春節試營運，當地公所將先辦元旦升旗健行，為樂園準備開幕試營運暖身。本報資料照
南投草屯九九峰氦氣球樂園最快明年2月春節試營運，當地公所將先辦元旦升旗健行，為樂園準備開幕試營運暖身。本報資料照
南投縣政府看準九九峰具空域發展條件，引進氦氣球結合生態教育採低密度開發遊憩園區，打造全台首座氦氣球觀光遊樂區。本報資料照
南投縣政府看準九九峰具空域發展條件，引進氦氣球結合生態教育採低密度開發遊憩園區，打造全台首座氦氣球觀光遊樂區。本報資料照

元旦升旗 南投縣 景點
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南投認養洗掃道路已逾50公里 感測灑水…智慧科技來幫忙

南投農村再生成果展 綻放產業活化、生態保育持續力

影／草嶺潭曾5度生成堰塞湖…雲林、南投等合作監測 強化應變布署

中彰放假南投上課…台中學生專程到校 幽默舉牌「我熱愛學習」

相關新聞

台東大學AI教育帶動東部數位翻轉 張耀中教授獲傑出資訊人才獎

國立台東大學長期推動科技教育，讓偏鄉孩子也能站上數位時代舞台。資訊工程學系教授、研發長張耀中以「科技向善」為核心理念，深...

彰化人逛百貨再等等！中友彰化店2029才完工 市公所：業者已提展延

中友百貨彰化店工程進度引發地方關注，原依契約規定，業者應在用地點交後3年內完工營運，但依目前進度至少得延至2029年才能...

南投氦氣球拚春節升空試營運 先辦元旦健走暖身

南投縣政府在草屯九九峰打造氦氣球樂園，園區工程完竣，廠商已進駐裝修，預計下個月安裝氦氣球設施，並辦理試運轉檢測安全及查驗...

盼不到影城！無人投標 台鐵員林火車站都更開發案3度流標

台鐵員林火車站周邊土地都市更新案近期第3度招商仍流標，日前還一度傳出有影城要來投資，但仍是一場空，招商土地包括緊鄰火車站...

南投認養洗掃道路已逾50公里 感測灑水…智慧科技來幫忙

南投縣環保局推動「道路洗掃認養」計畫，吸引越來越多企業響應。從工業區到市區主幹道，業者自費添購洗街車、設置自動灑水與感測...

台中首座公立寵物生命紀念設施落腳大甲 民代盼明年底盡快完工

寵物也有生老病死，台中市得到中央補助耗資8000萬元，計畫明年底在大甲區劍井段，設立全國首座公立寵物生命紀念設施，但市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。