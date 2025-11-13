盼不到影城！無人投標 台鐵員林火車站都更開發案3度流標

台鐵員林火車站周邊土地都市更新案近期第3度招商仍流標，日前還一度傳出有影城要來投資，但仍是一場空，招商土地包括緊鄰火車站的商業用地、站區橋下空間等共2.7公頃，台鐵表示，此次招商有包括餐飲、旅宿業者詢問，但最後無業者投標，台鐵將再檢討招商失敗原因，未來可能再放寬招商條件。

員林火車站周邊土地都市更新案深受地方關心，在前2次招商流標後，台鐵放寬招商條件，今年辦理第3度招商，還舉辦過2次說明會，公告招商至10月27日截止收件，由於招商說明會吸引包括建設公司、影城業者、人壽、餐飲業者等參與，日前還一度傳出可能有影城要來投資，引發討論，

台鐵招商範圍包括員林車站專用區土地及車站西側商業區，商業區範圍北至靜修路、東至與車站專用區分界線，南到員林段593-13地號南側、西以私有地為界，面積約1.91公頃，而車站專用區橋下空間，面積約0.79公頃，共約2.7公頃。

員林火車站周邊土地是員林最精華地段，加上前方黃金帝國大樓已開拆將進行公辦都更案，火車站前民權街也將拓寬成11公尺雙向道，地方均期望火車站周邊台鐵土地開發後，能為地方再引進如影城、百貨公司等商場，帶動地方發展。

但第3度招商最後仍流標，雖有建商和餐飲等業者詢問或領標，但最後仍未投標。

台鐵公司資產開發處表示，第3度招標開發方式已改採都市更新設定地上權30年，希望能降低投資廠商開發初期的營運成本壓力，火車站周邊交通便利、投資潛力無窮，可規畫複合式購物商場、百貨、文創商場、影城、辦公大樓及商旅等；高架鐵路橋下空間可作停車場、休閒運動等，總開發樓地板面積約1萬2千坪。

面對再次流標，台鐵表示，初步了解，南部建商對於台鐵只設定地上使用權，似乎興趣缺缺，台鐵將再進行檢討，不排除未來開發方式改採「合建開發」，或以出租土地給中小型企業營運，希望能達到活化閒置用地，並帶動地方發展。