南投認養洗掃道路已逾50公里 感測灑水…智慧科技來幫忙

南投縣環保局推動「道路洗掃認養」計畫，吸引越來越多企業響應。從工業區到市區主幹道，業者自費添購洗街車、設置自動灑水與感測系統，主動維護街道整潔，不只讓南投街景煥然一新，也展現地方產業的永續行動力。

南投縣環保局說，目前全縣每月由企業與公私場所執行的認養洗掃長度已達50公里，縣內多家廠商不僅投入人力物力，更以自家品牌為名，認養工業區周邊道路與主要幹線，多家企業每天定時派出高壓洗街車與水車，針對灰塵重、車流大的路段加強清洗，讓工業區外觀煥然一新。

不少企業更結合智慧科技，導入微型感測器與自動灑水系統，只要偵測到PM2.5濃度上升，設備就會自動啟動噴灑抑塵，有效降低揚塵汙染。業者說，「這不只是洗街，也是回饋社會，員工看到公司清掃的道路，心裡也很有成就感。」

環保局表示，這項計畫推動以來，逐步形成「公私協力、全民維護」的新風氣，企業從過去的被動維護轉為主動參與，展現落實企業社會責任（CSR）的具體行動。乾淨的道路不僅改善城鎮風貌，也讓民眾生活環境更安全舒適。