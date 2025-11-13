南投認養洗掃道路已逾50公里 感測灑水…智慧科技來幫忙
南投縣環保局推動「道路洗掃認養」計畫，吸引越來越多企業響應。從工業區到市區主幹道，業者自費添購洗街車、設置自動灑水與感測系統，主動維護街道整潔，不只讓南投街景煥然一新，也展現地方產業的永續行動力。
南投縣環保局說，目前全縣每月由企業與公私場所執行的認養洗掃長度已達50公里，縣內多家廠商不僅投入人力物力，更以自家品牌為名，認養工業區周邊道路與主要幹線，多家企業每天定時派出高壓洗街車與水車，針對灰塵重、車流大的路段加強清洗，讓工業區外觀煥然一新。
不少企業更結合智慧科技，導入微型感測器與自動灑水系統，只要偵測到PM2.5濃度上升，設備就會自動啟動噴灑抑塵，有效降低揚塵汙染。業者說，「這不只是洗街，也是回饋社會，員工看到公司清掃的道路，心裡也很有成就感。」
環保局表示，這項計畫推動以來，逐步形成「公私協力、全民維護」的新風氣，企業從過去的被動維護轉為主動參與，展現落實企業社會責任（CSR）的具體行動。乾淨的道路不僅改善城鎮風貌，也讓民眾生活環境更安全舒適。
環保局長李易書指出，縣府期盼有更多企業與公私單位加入認養行列，讓環保不再只是口號，而是日常的一部分。當每一條道路都被細心守護時，南投的天空也會更藍、更清澈。民眾如欲了解道路認養詳情，可洽服務專線049-2233475分機2123。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言