台中首座公立寵物生命紀念設施落腳大甲 民代盼明年底盡快完工

寵物也有生老病死，台中市得到中央補助耗資8000萬元，計畫明年底在大甲區劍井段，設立全國首座公立寵物生命紀念設施，但市議員陳本添表示，近來聽聞私人有要蓋寵物生命紀念館，因此希望市府農業局盡快處理，不應錯過寵物商機，也可為飼主提供平價且透明的寵物殯葬服務。

市議員陳本添表示，根據農業部2023年調查，台中市目前飼養約15萬隻家犬及12萬隻家貓，但至今仍無公立寵物火化設施，飼主只能仰賴收費昂貴且價格不透明的私人業者；立委楊瓊瓔也多次向農業部及內政部爭取，首次送件雖遭內政部否決，但經多次補充資料與會商後，內政部同意放寬「殯葬用地」限制，增訂寵物生命紀念設施為使用項目。

去年12月，農業部正式行文核准於大甲區劍井段737-1及737-5地號，兩筆特定農業區用地，興建寵物生命紀念設施後，動保處說明，該設施基地面積約2700平方公尺，建築面積612平方公尺，將設置火化爐、冷凍保存櫃及追思空間等設備，提供個別火化或集體處理服務，每年火化處理量約4000隻犬貓，除了服務一般飼主外，也能協助處理動物之家收容的流浪動物及街道犬貓遺體。

立委楊瓊瓔指出，這座「公立寵物生命紀念設施」將成為全台示範，讓飼主能安心送別心愛毛孩，同時改善目前寵物後事過於依賴私人業者的現況，實現寵物殯葬服務的標準化與公正化；陳本添並強調，近來聽聞私人業者有意興建相關設施，因此呼籲市府農業局加快腳步，不僅能創造商機，也能便利市民，提升城市公共衛生與環境品質。