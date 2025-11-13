亞洲技能競賽將開戰 中彰投分署砌磚國手盼拚金

快訊

中央社／ 台中13日電

第3屆亞洲技能競賽27日到29日台北市南港展覽館登場，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天說，培訓砌磚職類國手施勝華從中區分區賽一路奮戰取得國手資格，希望再奪下亞洲金牌

中彰投分署透過新聞稿表示，亞洲最大技職賽事亞洲技能競賽匯聚30國近400名技職好手競技，19歲的施勝華從分區賽一路奮戰、歷經無數「拆牆重砌」的努力，終以堅毅與專業脫穎而出取得國手資格。

中彰投分署說，施勝華除鍛鍊技術，面對亞洲賽3天18小時激戰所需體耐力，每天訓練8小時站功與手臂肌耐力迎戰。上屆金牌劉彥廷同樣出自中彰投分署，施勝華接棒出征，期盼手中灰泥再度築出國際榮耀，為台灣再砌1座亞洲金牌。

施勝華目前就讀國立雲林科技大學技優專班，從高一初次參加第52屆中區分區技能競賽獲佳作，終於在第54屆分區賽勇奪第1，同年於全國賽中奪亞軍，並在國手選拔賽中脫穎而出。

施勝華表示，亞洲賽須在18小時內完成耐火泥砌築、灰縫勾縫與地面舖磚等工序，精準呈現「圓拱＋花飾」雙模組砌磚作品，考驗技術與美感，挑戰體力與時間掌控。他感謝分署訓練師指導及歷屆國手經驗傳承，期望100%發揮，讓世界再度看見台灣技職青年實力。

施勝華指導教練、分署訓練師邱耀慶說，砌磚講究速度與心靜手穩專注力，施勝華多年選手生涯堅持與自律，壓力中仍能穩定發揮找到節奏，這是成為國手關鍵。

金牌 勞動部 教練
