亞洲技能競賽將開戰 中彰投分署砌磚國手盼拚金
第3屆亞洲技能競賽27日到29日台北市南港展覽館登場，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天說，培訓砌磚職類國手施勝華從中區分區賽一路奮戰取得國手資格，希望再奪下亞洲金牌。
中彰投分署透過新聞稿表示，亞洲最大技職賽事亞洲技能競賽匯聚30國近400名技職好手競技，19歲的施勝華從分區賽一路奮戰、歷經無數「拆牆重砌」的努力，終以堅毅與專業脫穎而出取得國手資格。
中彰投分署說，施勝華除鍛鍊技術，面對亞洲賽3天18小時激戰所需體耐力，每天訓練8小時站功與手臂肌耐力迎戰。上屆金牌劉彥廷同樣出自中彰投分署，施勝華接棒出征，期盼手中灰泥再度築出國際榮耀，為台灣再砌1座亞洲金牌。
施勝華目前就讀國立雲林科技大學技優專班，從高一初次參加第52屆中區分區技能競賽獲佳作，終於在第54屆分區賽勇奪第1，同年於全國賽中奪亞軍，並在國手選拔賽中脫穎而出。
施勝華表示，亞洲賽須在18小時內完成耐火泥砌築、灰縫勾縫與地面舖磚等工序，精準呈現「圓拱＋花飾」雙模組砌磚作品，考驗技術與美感，挑戰體力與時間掌控。他感謝分署訓練師指導及歷屆國手經驗傳承，期望100%發揮，讓世界再度看見台灣技職青年實力。
施勝華指導教練、分署訓練師邱耀慶說，砌磚講究速度與心靜手穩專注力，施勝華多年選手生涯堅持與自律，壓力中仍能穩定發揮找到節奏，這是成為國手關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言