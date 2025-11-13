快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

鳳凰颱風過後 台中國際花毯節今天重新開園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
鳳凰颱風過後，台中國際花毯節今天重新開園。記者游振昇／攝影
鳳凰颱風過後，台中國際花毯節今天重新開園。記者游振昇／攝影

由於颱風鳳凰氣象署發布陸上警報及台中市府公布停班停課，台中國際花毯節為維護遊客及展區裝置安全，前天和昨天預警性閉園。颱風已過，台中市政府宣布花毯節今天重新開園。

2025新社花海暨台中國際花毯節本月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個周休假日，每天上午8時30分至下午4時30分開放。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年的主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點，四周環繞經典小鎮村場景，像是盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，並能看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置。

農業部種苗改良繁殖場說明，為讓民眾能盡早再度入園賞花，園方全力加速開園前各項準備與修復工作，「特展區」的展示將暫時不對外開放。若第一及第二停車場因大雨出現泥濘情形，將視現場狀況實施管制。也鼓勵遊客多加利用市府交通局提供的免費接駁服務，不僅能減少停車不便，也能提升整體賞花品質與遊園興致。

今天重新開園後，新社花海及中台灣農業行銷展售會也同步開放，遊客可欣賞到大片花海外，並可參訪中台灣最大的農產交流平台。

台中市 停班停課 賞花
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

整理包／鳳凰颱風撲台後減弱！13日全台停班課資訊一次看

登陸20分鐘就消散！鳳凰颱風晚間8時變熱帶低氣壓 20：30解除海陸警

鳳凰颱風恆春登陸！不排除快速減弱為熱低 氣象署：深夜從台東出海

台中國際花毯節啟動防颱措施 待陸警發布即閉園

相關新聞

鳳凰颱風過後 台中國際花毯節今天重新開園

由於颱風鳳凰氣象署發布陸上警報及台中市府公布停班停課，台中國際花毯節為維護遊客及展區裝置安全，前天和昨天預警性閉園。颱風...

台中港區回饋金 地方：7年30億用哪

台灣港務公司每年依台中港盈餘提撥地方回饋金，但地方對運用卻「霧沙沙」，指市長盧秀燕上任以來，七年多來回饋金累積逾30億元...

南投天空步道吊橋退燒 挨批山林千萬垃圾

南投縣天空之橋、天空步道曾是地方吸客亮點，但因同質性高，熱潮正在退燒，加上風災損害，部分景點停業或閒置，被批為「山林裡的...

台中神岡除水患 陽明山排水整治完工

去年凱米颱風帶來強降雨，重創台中市神岡區陽明山排水系統，下游護岸坍塌、道路中斷，交通與居住安全受嚴重威脅。水利署第三河川...

土地抗爭傳悲歌 台中太平番仔路庄女自救會長送醫獲救

台中市太平區百年歷史的「番仔路庄」聚落，40多戶居民因土地產權糾紛纏訟40多年。今傳出番仔路自救會會長林秀芬疑因不堪巨大...

台中港區回饋金地方霧煞煞...7年30億元流向？民代爭取優先修路保人命

台灣港務公司每年依台中港盈餘提撥地方回饋金，但地方對此卻「霧煞煞」。台中市議員林孟令今質疑，他任期七年多，這筆回饋金累積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。