鳳凰颱風過後 台中國際花毯節今天重新開園

由於颱風鳳凰氣象署發布陸上警報及台中市府公布停班停課，台中國際花毯節為維護遊客及展區裝置安全，前天和昨天預警性閉園。颱風已過，台中市政府宣布花毯節今天重新開園。

2025新社花海暨台中國際花毯節本月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個周休假日，每天上午8時30分至下午4時30分開放。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年的主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點，四周環繞經典小鎮村場景，像是盪鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，並能看到多個呈現飛天小女警角色的藝術裝置。

農業部種苗改良繁殖場說明，為讓民眾能盡早再度入園賞花，園方全力加速開園前各項準備與修復工作，「特展區」的展示將暫時不對外開放。若第一及第二停車場因大雨出現泥濘情形，將視現場狀況實施管制。也鼓勵遊客多加利用市府交通局提供的免費接駁服務，不僅能減少停車不便，也能提升整體賞花品質與遊園興致。

今天重新開園後，新社花海及中台灣農業行銷展售會也同步開放，遊客可欣賞到大片花海外，並可參訪中台灣最大的農產交流平台。