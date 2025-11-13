聽新聞
台中神岡除水患 陽明山排水整治完工
去年凱米颱風帶來強降雨，重創台中市神岡區陽明山排水系統，下游護岸坍塌、道路中斷，交通與居住安全受嚴重威脅。水利署第三河川分署核定全額補助4740萬元，推動「陽明山排水陽明橋下游護岸災後治理工程」，歷時10個月順利完工。
台中市水利局表示，陽明山排水串聯圳堵、圳前、新庄等里，是神岡區重要排水系統之一。凱米颱風期間暴雨沖刷，造成陽明橋下游河道高差達6公尺、護岸坍塌長約60公尺、崩落高度逾10公尺，左岸道路更被沖毀5公尺寬，災後景象慘不忍睹。
為防止災情擴大，水利局啟動修復工程，並感謝立委楊瓊瓔協調爭取中央全額補助。工程內容包含左岸道路復建、設置橫向排水溝、擋土牆及邊坡掛網植生；右岸則重建護岸與道路，並於河道增設跌水工、靜水池及固床工，全面提升防洪結構與水流穩定性。
第三河川分署長張稚暉指出，該案自去年9月核定補助後即啟動復建，如今工程成果穩固可靠，足以抵禦未來極端氣候挑戰。
地方里長表示，過去颱風後居民須繞道通行，甚至擔心「下一場雨就可能沖進家門」，如今護岸重建完成、道路平整通暢，終於解除長年水患威脅。
水利局補充，陽明山排水坡度陡峭，颱風後兩岸護岸受損嚴重，河道遭沖刷深達8公尺，威脅民宅、道路與農田安全。此次改善護岸長度約108公尺、道路修復面積達920平方公尺，並設置4座跌水工、4座靜水池及1座固床工，採多階跌水消能設計，有效穩定河床、減輕沖蝕，提升整體防洪效能。
