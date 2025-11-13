台中港區回饋金 地方：7年30億用哪

台灣港務公司每年依台中港盈餘提撥地方回饋金，但地方對運用卻「霧沙沙」，指市長盧秀燕上任以來，七年多來回饋金累積逾30億元，但市府從未與地方開會討論，成效難以檢驗。副市長黃國榮表示，市府未訂定使用辦法，但各局處針對業務會善加運用。

龍井區麗水里長陳耀墩表示，台中港區重要幹道如臨港路、龍昌路長期遭大型車輛重壓，路面破損嚴重，對機車族極不友善，「一滑倒旁邊就是砂石車或貨櫃車，險象環生」。他說，港區每年由中火、中龍鋼鐵、離岸風電業者及物流業等承租單位繳納土地與建物租金，港務公司也因此提撥回饋金，「理應優先用在地方道路修繕與安全改善」。

議員林孟令指出，台中港鄰近的龍井、梧棲、清水等區為港區交通要衝，卻是交通事故頻傳熱點。僅半年內，曾通報同一路段一個月內發生三起死亡車禍。他質疑，港務盈餘回饋金「究竟有多少真正用於交通安全改善？又改善了哪些地方？」強調應優先投入港區主要聯絡道路建設，包括環港南路高架銜接台61號系統交流道、龍港路50米計畫道路、臨港路西側園道用地及南山截水溝兩側道路等關鍵工程。

台中市政顧問、前龍井鄉民代表郭達鴻也指出，地方人多不知道有這筆港區回饋金，市府更未建立制度化運用規範，「錢進來了，但地方看不到用在哪裡」建議資訊應公開，聽取地方意見。

依「台灣港務股份有限公司盈餘提撥分配辦法」第四條規定，地方政府應邀集港口鄰近行政區共同研商分配方式，並建立制度化機制。不過，議員批評市府多年未履行召集義務，導致龐大回饋金長期閒置。

市府回應，交通安全相關設施由各機關執行，交通局勘查交通環境後，在道安會報提出，因建設局等單位協助施設，議員或地方意見均會作為重要參考依據。