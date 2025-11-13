南投天空步道吊橋退燒 挨批山林千萬垃圾

南投縣天空之橋、天空步道曾是地方吸客亮點，但因同質性高，熱潮正在退燒，加上風災損害，部分景點停業或閒置，被批為「山林裡的千萬垃圾」。南投縣府昨表示，正重新盤點，部分要拆除、部分修復，並串聯其他景點重振觀光活力。

竹山梯子吊橋園區是天空之橋濫觴，但熱度退燒後遊客大幅流失。去年7月凱米颱風侵襲，玉福吊橋及部分步道受損，今年3月休園，修復後明年3月重新開放。

縣府表示，規畫園區與太極峽谷、八卦茶園串聯成環狀風景區，推動「太極美地（茶竹）低碳旅遊景區開發計畫」，包含高空纜車，提升觀光吸引力並創造就業。

信義鄉坪瀨琉璃光之橋因風災受損暫停開放，鄉公所完成修繕，12月底前交由地方協會維護管理，並改為免費入園，要發展深度旅遊。中寮鄉龍鳳瀑布空中步道則因河谷解壓造成地盤變位，影響設施安全，2019年暫停營運迄今，已籌編預算拆除，恢復山林原貌。

民眾對吊橋與步道閒置看法分歧，有人認為既然無人使用不如拆掉，讓山林恢復自然；也有人覺得可惜，認為步道曾帶來遊客與商機，拆掉太可惜。縣府強調南投多山、設施維護不易，將持續盤點觀光設施安全，協助鄉鎮公所整修與轉型，兼顧安全、環境與經濟效益，打造永續觀光模式。暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系教授曾永平說，觀光建設不應為平衡區域發展而刻意興建人工景點，尤其觀光需求逐漸重視自然景觀的趨勢，開發應低密度、因地制宜，硬體應採減法設計，甚至生態工法，融入山林原貌。

曾永平認為，相較不斷建造人工景點，南投更需要提升交通便利性，像溪頭有專線客運，帶動健行人潮。