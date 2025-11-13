聽新聞
0:00 / 0:00

南投天空步道吊橋退燒 挨批山林千萬垃圾

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投報導

南投縣天空之橋、天空步道曾是地方吸客亮點，但因同質性高，熱潮正在退燒，加上風災損害，部分景點停業或閒置，被批為「山林裡的千萬垃圾」。南投縣府昨表示，正重新盤點，部分要拆除、部分修復，並串聯其他景點重振觀光活力。

竹山梯子吊橋園區是天空之橋濫觴，但熱度退燒後遊客大幅流失。去年7月凱米颱風侵襲，玉福吊橋及部分步道受損，今年3月休園，修復後明年3月重新開放。

縣府表示，規畫園區與太極峽谷、八卦茶園串聯成環狀風景區，推動「太極美地（茶竹）低碳旅遊景區開發計畫」，包含高空纜車，提升觀光吸引力並創造就業。

信義鄉坪瀨琉璃光之橋因風災受損暫停開放，鄉公所完成修繕，12月底前交由地方協會維護管理，並改為免費入園，要發展深度旅遊。中寮鄉龍鳳瀑布空中步道則因河谷解壓造成地盤變位，影響設施安全，2019年暫停營運迄今，已籌編預算拆除，恢復山林原貌。

民眾對吊橋與步道閒置看法分歧，有人認為既然無人使用不如拆掉，讓山林恢復自然；也有人覺得可惜，認為步道曾帶來遊客與商機，拆掉太可惜。縣府強調南投多山、設施維護不易，將持續盤點觀光設施安全，協助鄉鎮公所整修與轉型，兼顧安全、環境與經濟效益，打造永續觀光模式。暨南國際大學觀光休閒與餐旅管理學系教授曾永平說，觀光建設不應為平衡區域發展而刻意興建人工景點，尤其觀光需求逐漸重視自然景觀的趨勢，開發應低密度、因地制宜，硬體應採減法設計，甚至生態工法，融入山林原貌。

曾永平認為，相較不斷建造人工景點，南投更需要提升交通便利性，像溪頭有專線客運，帶動健行人潮。

南投 天空步道 吊橋
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南投農村再生成果展 綻放產業活化、生態保育持續力

影／草嶺潭曾5度生成堰塞湖…雲林、南投等合作監測 強化應變布署

中彰放假南投上課…台中學生專程到校 幽默舉牌「我熱愛學習」

南投沒放颱風假？臉書「咕嚕、咕嚕」爆留言 縣長回應了

相關新聞

土地抗爭傳悲歌 台中太平番仔路庄女自救會長送醫獲救

台中市太平區百年歷史的「番仔路庄」聚落，40多戶居民因土地產權糾紛纏訟40多年。今傳出番仔路自救會會長林秀芬疑因不堪巨大...

台中港區回饋金地方霧煞煞...7年30億元流向？民代爭取優先修路保人命

台灣港務公司每年依台中港盈餘提撥地方回饋金，但地方對此卻「霧煞煞」。台中市議員林孟令今質疑，他任期七年多，這筆回饋金累積...

台中港區回饋金 地方：7年30億用哪

台灣港務公司每年依台中港盈餘提撥地方回饋金，但地方對運用卻「霧沙沙」，指市長盧秀燕上任以來，七年多來回饋金累積逾30億元...

南投天空步道吊橋退燒 挨批山林千萬垃圾

南投縣天空之橋、天空步道曾是地方吸客亮點，但因同質性高，熱潮正在退燒，加上風災損害，部分景點停業或閒置，被批為「山林裡的...

台中神岡除水患 陽明山排水整治完工

去年凱米颱風帶來強降雨，重創台中市神岡區陽明山排水系統，下游護岸坍塌、道路中斷，交通與居住安全受嚴重威脅。水利署第三河川...

中彰放假南投脫鉤 中市百貨見人潮

中部5縣市昨4縣市放颱風假，唯獨南投縣上班上課，原遭民眾批評，但昨天南投無風雨，決策被認為合理，多所南投學校出現住台中的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。