民眾黨提名吳韋達、張雪如續戰彰化議員 盼下屆組黨團拚問政

台灣民眾黨中央委員會今通過2026年縣市議員提名名單，彰化縣現任議員吳韋達與張雪如獲得提名，確定續戰。吳韋達表示，希望中央再尋覓人才加入民眾黨行列，能在下屆成立黨團，發揮問政成果。

擁有荷蘭理工博士學位的吳韋達，原是時代力量黨籍，問政專業甚獲好評，後來退出時代力量，改以無黨籍身分，不久前，才應黨主席黃國昌力邀加入民眾黨。

吳韋達是彰化第一選區縣議員，本屆議員爭取連任，卻是以遞補上任。他說，會記得選舉教訓，在剩下一年多的日子，他會努力經營基層，也會持續加強問政，維持專業形象。

張雪如是第四選區六連霸縣議員，原是無黨籍，平時熱心社會公益，甚獲口碑，2021年受邀加入台灣民眾黨，並擔任民眾黨彰化縣黨部主委，2025年4月卸任。她強調會持續努力，為民眾黨開疆闢土。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭說，2026年地方大選目標是在彰化「遍地開花」、成立議會黨團，持續壯大基層能量，讓改革從地方開始扎根，讓希望從彰化出發。

溫宗諭表示，針對後續各級民代提名作業，選舉決策委員會將依照既定時程與公開、公平、公正的機制推進。每位有意參選者都必須展現服務熱忱與專業能力，讓自己成為最適合人選，以「讓台灣更好」為共同使命，落實地方聯合治理、打破政黨界限，用專業攜手讓彰化更好。