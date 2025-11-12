土地抗爭傳悲歌 台中太平番仔路庄女自救會長送醫獲救

台中市太平區百年歷史的「番仔路庄」聚落，40多戶居民因土地產權糾紛纏訟40多年。今傳出番仔路自救會會長林秀芬疑因不堪巨大壓力，今天凌晨4時許在聚落內尋短，已獲里長、自救會成員證實，幸即時獲救，已送醫院治療，無生命危險。

房仲說明，「番仔路庄」聚落位處台中太平區台74線快速道路台鐵精武車站間，由於靠近舊市區，2甲土地現今雖為農業用地，但因方正街廓、四面臨路，若變更地目，極具開發潛力。

番仔路自救會稱，番仔路庄土地糾紛源自1970年代地主委託人偽造文書，將土地盜賣給他人。雖首次訴訟居民勝訴，但後續二、三審敗訴，法院認定居民未在法定期限內表達購買意願，喪失優先購買權，纏訟40多年。

番仔路自救會稱說明，部分房屋已陸續被拆，主張土地買賣契約無效，正在透過律師團隊提起「確認買賣不存在」訴訟，要求停止強制執行程序，並撤銷土地登記。

2023年4月10日，法官上午指揮警方強制執行拆除，並針對林秀芬位於新光路17號的住家先拆。雖遇林秀芬爬上屋頂揚言要跳下等抵抗，最終房屋被拆，她在警方進入時因心神崩潰而激動自傷，被村民及抗爭者及時制止。

今天再傳林秀芬因壓力過大而送醫，包括自救會成員、當地里長皆證實此事。