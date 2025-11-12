台中港區回饋金地方霧煞煞...7年30億元流向？民代爭取優先修路保人命

台灣港務公司每年依台中港盈餘提撥地方回饋金，但地方對此卻「霧煞煞」。台中市議員林孟令今質疑，他任期七年多，這筆回饋金累積逾30億元，但流向不明，建議優先投入交通安全改善。地方人士認為，台中港重要幹道破損嚴重，車禍頻仍，理應用在道路改善，減少人命傷亡。

林孟令說，港務盈餘回饋金因台中市府長期未召開研商會議，導致流向不明、成效難以檢驗。尤其台中港鄰近的龍井、梧棲、清水等區交通風險極高，交通事故頻仍。半年前，曾通報一個月內發生3起死亡車禍，6月18日至20日又連3天發生三起死亡事故，成為港區交通的日常現實，盼港務回饋金如實運用，優先投入港區交通安全改善。

龍井區麗水里長陳耀墩說，里內包括臨港路、台電台中火力發電廠前方的龍昌路都是台中港區重要的幹道，台灣港務公司每年都向台中港區承租單位如中火、中龍鋼鐵、離岸風電業，以及貨櫃集散與物流業等收取土地租金、建物租金及管理費等，因此回饋金，理應優先運用在地方。

陳耀墩指出，台中港區承租單位多以大型車輛運輸，主要的幹道因大型車輛長期重壓，致路面破損，常發生死亡車禍，半年前，臨港路、龍昌路就曾在一個月內發生3起死亡車禍，引發當地民眾以及港區上班族安全顧慮，因此港務盈餘回饋金優先運用在港區主要的幹道的改善上，非常合理。

台中市政顧問、龍井鄉前鄉民代表郭達鴻說，他是在林孟令質詢後，才知道有這筆台中港區回饋金。他認為，台中港區大型車輛多，長期下來，路面破損、不平，尤其是機車族，一不小心滑倒，旁邊就是大型車輛，險象環生，因此回饋金用在港區幹道的修繕上合理。