南投農村再生成果展 綻放產業活化、生態保育持續力

南投縣農村再生成果展今天登場，呈現環境改善、產業創新、生態保育及文化傳承等成果，同時邀社區代表、講師分享實務經驗，探討遊程優化、產業升級、文創、生態永續等議題。

南投縣政府農業處下午在經濟部中台灣創新園區舉辦南投縣農村再生年度執行成果展，展現30個社區於民國112年至114年間完成的64件執行計畫成果，吸引百名社區夥伴參與，透過展示、簡報、對談，呈現南投農村在環境改善、產業活化、生態保育與文化保存等成果。

縣府農業處長蘇瑞祥出席表示，農村再生需要政策支持與社區參與，透過2年計畫課程，魚池鄉澀水社區培訓10名新一代生態導覽解說員，逐步建立完善導覽制度，今年7月至10月假日共辦理36場免費導覽解說，服務逾1500名遊客，展現生態保育成果與持續力。

蘇瑞祥說，竹山鎮社寮社區、名間鄉仁和社區、水里鄉上安社區則以在地農產為基礎，結合烘焙及食品製作課程，有13人通過烘焙丙級麵包證照檢定，展現產業加值成果；縣府將持續透過農村再生計畫，協助社區將創意及努力轉化為可持續的產業與文化。