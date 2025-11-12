「山林裡的千萬垃圾？」 南投吊橋步道退燒引熱議

南投縣天空之橋、天空步道曾是地方吸客亮點，但同質性高、熱潮退燒，加上風災損害，部分景點停業或閒置，被批「山林裡的千萬垃圾」。縣府表示，正重新盤點，除修復竹山天梯、琉璃光之橋，拆除龍鳳瀑布步道，並規畫串聯周邊景點與低碳旅遊，重振觀光活力。

南投縣的觀光吊橋與步道曾是地方發展觀光的重要法寶，但近年人氣下滑、熱潮退燒，部分景點閒置或停業，成為網路討論焦點。

竹山梯子吊橋園區是天空之橋濫觴，但熱度下滑後遊客大幅流失，去年7月遭凱米颱風侵襲，玉福吊橋及部分步道受損，自今年3月休園。災修復建工程歷經多次流標，目前進度約8.57%，預計明年2月底完工，3月重新開放。

縣府表示，規畫將園區與太極峽谷、八卦茶園串聯為環狀風景區，並推動「太極美地（茶竹）低碳旅遊景區開發計畫」，包含高空纜車系統，提升觀光吸引力並創造就業機會。

信義鄉坪瀨琉璃光之橋因風災受損暫停開放，鄉公所已完成修繕，預計今年12月底前交由地方協會維護管理，改為免費入園。協會將串聯周邊景點，規畫導覽與小旅行遊程，發展深度旅遊。

中寮鄉龍鳳瀑布空中步道則因河谷解壓造成地盤變位，影響設施安全，2019年暫停營運、2023年正式結束經營。鄉公所已籌編拆除預算，待經費到位後將恢復山林原貌。

民眾對吊橋與步道閒置看法分歧，有人認為既然沒人使用，不如拆掉，讓山林恢復自然。另一方面也有人覺得可惜，認為步道曾帶來遊客與商機，「雖退燒，但吸引人潮帶動地方收益，拆掉太可惜」。