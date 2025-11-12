台中神岡居民不再擔心 陽明山排水工程趕在颱風前完工

台中市神岡陽明山排水系統未完善，過去颱風後暴雨容易造成淹水，居民擔心「下一場雨就可能沖進家門」，對居住安全感到威脅，台中市水利局表示，工程已於及時完成搶修後，11月初順利完工，將有效提升當地防洪能力。

神岡區陽明山排水陽明橋下橋處，由於該處縱向坡度陡峭，去年凱米颱風過後，兩側護岸破損嚴重、護岸傾斜倒塌，河道更被沖刷深達8公尺，嚴重威脅周邊民宅、道路結構安全，也造成農田土壤大量流失。

地方居民指出，原有排水護岸為天然土坡，遇到暴雨水位上升時，容易造成土壤流失與淹水，危害生命財產安全；水利局因此工程規畫初期即獲得高度關注與急迫改善訴求，經過立委、市議員和地方里長也多次會勘、協調中央經費，最終獲得中央補助4740萬元預算，順利推動復建工作。

水利局表示，這次工程主要內容包括設置4座跌水工、4座靜水池及1座固床工，護岸改善長度約108公尺，道路修復面積達920平方公尺；並針對河道上下游高達16公尺的落差，工程採用多階跌水工消能設計，全面改善結構安全性，大幅提升陽明山排水的整體防洪能力，完工後可有效降低河道沖刷勢能、減輕洪災損失、強化河道結構，穩固良田避免基礎流失，確保鄰近道路交通暢通。

水利局並說，防颱洪期間已完成各項整備工作，包括備妥2萬包沙包、防汛鼎塊，以及台中市364部移動式抽水機，可供防救災使用，隨時因應各種狀況待命支援。提醒市民朋友可利用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，即時掌握台中市最新水情資訊。