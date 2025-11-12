快訊

台中神岡居民不再擔心 陽明山排水工程趕在颱風前完工

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中神岡陽明山排水治理工程颱風前搶修完成，未來可穩固河道，防止農田土壤大量流失。圖／台中市政府提供
台中市神岡陽明山排水系統未完善，過去颱風後暴雨容易造成淹水，居民擔心「下一場雨就可能沖進家門」，對居住安全感到威脅，台中市水利局表示，工程已於及時完成搶修後，11月初順利完工，將有效提升當地防洪能力。

神岡區陽明山排水陽明橋下橋處，由於該處縱向坡度陡峭，去年凱米颱風過後，兩側護岸破損嚴重、護岸傾斜倒塌，河道更被沖刷深達8公尺，嚴重威脅周邊民宅、道路結構安全，也造成農田土壤大量流失。

地方居民指出，原有排水護岸為天然土坡，遇到暴雨水位上升時，容易造成土壤流失與淹水，危害生命財產安全；水利局因此工程規畫初期即獲得高度關注與急迫改善訴求，經過立委、市議員和地方里長也多次會勘、協調中央經費，最終獲得中央補助4740萬元預算，順利推動復建工作。

水利局表示，這次工程主要內容包括設置4座跌水工、4座靜水池及1座固床工，護岸改善長度約108公尺，道路修復面積達920平方公尺；並針對河道上下游高達16公尺的落差，工程採用多階跌水工消能設計，全面改善結構安全性，大幅提升陽明山排水的整體防洪能力，完工後可有效降低河道沖刷勢能、減輕洪災損失、強化河道結構，穩固良田避免基礎流失，確保鄰近道路交通暢通。

水利局並說，防颱洪期間已完成各項整備工作，包括備妥2萬包沙包、防汛鼎塊，以及台中市364部移動式抽水機，可供防救災使用，隨時因應各種狀況待命支援。提醒市民朋友可利用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，即時掌握台中市最新水情資訊。

強調民眾如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」通報，以利市府快速搶修。

台中神岡陽明山排水治理工程颱風前搶修完成，未來可穩固河道，防止農田土壤大量流失。圖／台中市政府提供
相關新聞

「山林裡的千萬垃圾？」 南投吊橋步道退燒引熱議

南投縣天空之橋、天空步道曾是地方吸客亮點，但同質性高、熱潮退燒，加上風災損害，部分景點停業或閒置，被批「山林裡的千萬垃圾...

台中神岡居民不再擔心 陽明山排水工程趕在颱風前完工

台中市神岡陽明山排水系統未完善，過去颱風後暴雨容易造成淹水，居民擔心「下一場雨就可能沖進家門」，對居住安全感到威脅，台中...

小基地標租策略 業者：應明確定位

房市轉冷、資金緊縮，台中市公有土地標售陷入冰點，市府多次標售公有地，脫標率低於2成，連市區中央市場地上權案也乏人問津。外...

台中房市冷 中央市場地上權流標 水湳小基地招商熱

房市冷，中市府改建北區中央市場，推動70年地上權招商，雖位於精華地段，大筆面積方正，上月卻流標；不過農田水利署在水湳經貿...

獄中靜心學藝 重刑犯展現藝術天分

更生美展昨在台中展出已故藝人顏正國書法遺作，宛如大師揮毫字體令人驚艷，實際上不少槍擊要犯、死囚在獄中靜心學藝，展露高超藝...

更生美展揭幕 顏正國遺作《五十容顏老》參展

藝人顏正國上月罹癌病逝，日前舉行告別式。昨天更生美展開幕日，展出他一幅書法遺作。顏正國曾在台中監獄服刑11年，不識字苦練...

