企業減班休息中彰投分署推勞工再充電 邊學習邊蓄力

中央社／ 台中12日電

受國際經貿情勢影響，部分企業實施減班休息勞動力發展署中彰投分署今天表示，推出勞工再充電計畫，讓勞工可領訓練津貼補薪資差額，展現「邊學習、邊蓄力」良性循環。

勞動力發展署中彰投分署鼓勵企業善用政府資源，讓「減班」成為蓄勢待發的中場休息，勞動部推動的「減班休息勞工再充電計畫」提供企業最高新台幣350萬元訓練補助、勞工每月最高1萬7210元的訓練津貼，助力勞工補能量、企業再起飛。

中彰投分署以中部1家金屬機電廠為例，因受美國關稅政策影響導致訂單驟減，公司不得不減班休息，中彰投分署獲報後，立即派員進廠關懷並輔導運用此計畫，企業隨即為26名員工規劃開設「產品設計與開發」、「視圖繪製」等課程。

公司人資主管表示，經過系統化訓練後，員工研發效率與溝通協作明顯提升，而且員工可領訓練津貼補薪資差額，生活無虞，也讓內部士氣大增；甚至有同事把課堂所學應用於新產品開發，讓公司在未來景氣回升時可望得以迅速接單，展現「邊學習、邊蓄力」良性循環。

中彰投分署說明，為了貼心照顧轄區勞工，若企業未辦訓練，勞工也可以就近到分署所設立的青年職涯發展中心、中彰投區銀髮人才資源中心、勞動學苑、彰化就業中心、員林就業中心、南投就業中心第二辦公室、南投就業中心埔里分站等服務據點，均設有學習空間可免費提供勞工選修「勞動力發展數位服務平台」所提供的各類數位課程，課程內容豐富多元。

減班休息 勞動力 薪資
