台中慈濟醫院推颱風員工托育服務 醫護上班無煩惱

中央社／ 台中12日電

鳳凰颱風來襲，台中市12日停止上班上課。醫護人員仍需正常上班，台中慈濟醫院今天推出員工子女托育服務，醫院圖書館搖身成為兒童樂園，讓醫護人員無後顧之憂，投入病人照護。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿，8月颱風季節研議並確認員工子女托育服務，颱風鳳凰來襲首次登場，台中市政府宣布停班停課後立即啟動，報名即受理。

12日上午8時，醫院圖書館搖身一變成為兒童樂園，醫護人員將3至10歲的孩子交由慈濟志工照顧。志工以故事、桌遊與學習活動陪伴孩子，讓家長無憂投入工作。營養科準備健康點心與均衡午餐，全面又貼心的安排。

心功能檢查室技術員許馨文帶6歲、9歲的女兒前來，她說，這福利真的非常棒，以往颱風天上班只能帶孩子在工作區旁獨自看書，現在有專人陪伴，工作時更專心、心也更安定。

內視鏡檢查室技術員胡淑芬表示，把3歲與6歲的孩子交給志工照顧，不僅孩子開心有伴，自己也能全神貫注完成病人的檢查工作，「真的相當安心」。

副院長莊淑婷指出，成立醫院「教育團隊」不僅是臨時照護服務，更具有長遠意義，唯有讓醫護人員無後顧之憂，才能全心投入病人照護。她強調，醫院以愛守護醫護的家庭，醫護也能以更專注、更溫柔的心照顧病人，形成良性循環，提升整體醫療品質與人文氛圍。

醫護人員 鳳凰颱風 病人
