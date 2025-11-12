快訊

獄中靜心學藝 重刑犯展現藝術天分

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

更生美展昨在台中展出已故藝人顏正國書法遺作，宛如大師揮毫字體令人驚艷，實際上不少槍擊要犯、死囚在獄中靜心學藝，展露高超藝術天分，如已槍決伏法的槍擊要犯劉煥榮，其鍾馗畫受收藏家珍藏，近年以手作「花燈」連續4年獲獎的偷拍富少李宗瑞，同樣展現非凡技能。

台中監獄才藝舍坊指導收容人雕刻、漆器、陶藝及繪畫，更聘請書法家周良敦教學收容人們揮毫，顏正國就是在周的門下，從不識字練就能提筆作詩。

與顏正國師出同門的收容人藍元昌，名列槍擊要犯曾和警方駁火互開100多槍，一度持AK47步槍拒捕，後遭判刑20年，目前仍在中監服刑；藍因持槍入監，後改提毛筆向周良敦學習，寫得一手好字常參展、獲獎。

綽號「神經劉」、「冷面殺手」的10大槍擊要犯劉煥榮，於1993年被判死刑定讞，同年3月23日槍決伏法。因官司纏訟多年，他在獄中學畫，多以關公、鍾馗為題材，當年劉畫關公前會吃齋1周，作品神韻獨到，更成為收藏家搶手之作。他為了贖罪，槍決前就將畢生作品捐給婦女救援基金會。

偷拍富少李宗瑞在台北監獄服刑期間，則以手作「花燈」嶄露頭角，最初元宵節前夕有民眾在燈會看到優勝作品，一查作者就是因偷拍遭判刑近30年的李宗瑞。

李在北監服刑期間，主動報名剛成立的花燈班，隨即展現他對美術興趣及天分。連續多年作品屢屢獲獎，甚至有「花燈大師」稱號。

