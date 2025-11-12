更生美展揭幕 顏正國遺作《五十容顏老》參展

藝人顏正國上月罹癌病逝，日前舉行告別式。昨天更生美展開幕日，展出他一幅書法遺作。顏正國曾在台中監獄服刑11年，不識字苦練至能提筆作詩，作品「五十容顏老」是他病中花了2個月才完成，字裡行間感嘆青春不再，也回顧一輩子精采人生。

顏正國童星出身，1986年演出「好小子」演藝事業達高峰，後捲入毒品、槍械案，及綁架彰化大村鄉毒販，一度遭檢方求處死刑，最終被判刑15年並至台中監獄執行。他服刑11年後於2012年假釋出監，今年10月因肺腺癌過世。

與顏正國情如兄弟的「鋼鐵爸」阮橋本說，顏去年11月病發，為了參加更生美展以古詩為題材，寫下「五十已過容顏老，孤獨半生情未了，不知何時春來到，草長鶯飛馬兒跑，我是凡人不是仙，遇事只能問蒼天，為何只許春回去，卻不容我再少年。」

阮橋本認為，顏的書法中，字字流露自己年過五旬，感嘆青春不再，一轉眼回首兒時童星紅極一時，後因案入獄10多年，再復歸社會成為導演再創生涯顛峰，直言「阿國這輩子人生太精采了」。

顏正國摯友「鋼鐵爸」表示，顏的遺作「五十容顏老」，是病中提筆歷時2個月才完成。記者曾健祐／攝影

鋼鐵爸說，顏正國病中身體虛弱，瘦到只剩56公斤，連拿筆寫字都非常虛弱，怎麼寫都寫不出他想要的感覺，6月提筆，直至8月才寫下滿意作品，如今細究字裡行間寓意，覺得顏似乎冥冥中知道了某些事，這幅書法也成了他的遺作。

財團法人台灣更生保護會成立80周年，昨起在台中市大敦文化中心舉辦2025更生美展。今年主題以「以愛復歸、永無止息、愛無限」，表達柔性司法與更生保護的核心，包括顏正國及其他藝術家、更生人等作品190件，展期至11月19日。