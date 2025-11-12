小基地標租策略 業者：應明確定位

房市轉冷、資金緊縮，台中市公有土地標售陷入冰點，市府多次標售公有地，脫標率低於2成，連市區中央市場地上權案也乏人問津。外界建議縮小規模，盤點「小基地」對外招租，取代大面積土地標售。地政局表示，小面積標租可納入評估，另每2年會檢討標售底價。

房產業者王耀斗分析，傳產出口受匯率與關稅夾擊，景氣疲弱，讓大型BOT與地上權案回收期拉長、投報不明，導致企業觀望。他建議市府應調整權利金、租金分期或給予減免，以重振市場信心。

議員陳文政、黃佳恬等人指出，面對土地市場降溫，市府不應被動等待景氣回溫，應推動「小基地標租」策略，盤點可分割市地，租給中小型餐飲、零售業者，以低門檻方式帶動區域商業機能，撐過房市寒冬。

多數縣市同樣依賴土地活化支撐財政，台中並非特例，議員認為在捷運藍線中央補助縮減情況下，市府更需靈活運用土地，挹注市庫。

地政局長曾國鈞回應，重劃委員會每兩年可檢討配餘地及抵費地底價，另可研議小面積標租策略，作為市地運用的新方向。

房仲業者郭誌蘭則提醒，雖小基地能靈活運用，但若規畫不明，仍可能受限。以北屯錦村市場為例，土地標租給太子集團興建「太子置地廣場」BOT案，約2610坪，預計2028年完工，結合文創與商業活動，因將與漢神百貨形成新商圈，大筆面積最後未流標，她認為「小基地要成功，仍須明確定位與整體規畫。」