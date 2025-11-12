快訊

台中房市冷 中央市場地上權流標 水湳小基地招商熱

聯合報／ 記者黃寅余采瀅／台中報導
台中市中央市場雖然位在鬧區，但是量體大，目前房市冷，投資觀望氣氛濃厚。記者陳秋雲／攝影
台中市中央市場雖然位在鬧區，但是量體大，目前房市冷，投資觀望氣氛濃厚。記者陳秋雲／攝影

房市冷，中市府改建北區中央市場，推動70年地上權招商，雖位於精華地段，大筆面積方正，上月卻流標；不過農田水利署在水湳經貿園區旁單元八，推出僅有137坪地上權招商，因門檻低，市場反應熱烈，兩案成強烈對比。

中央市場近50年歷史，曾有「小香港」之稱。市府推動3433坪基地都市更新，規畫「菜奇鴉園區」，結合商業設施、公園綠地及約200戶社會住宅；其中約1552坪商業用地採地上權70年招商，市值逾10億。市府開標前在北、中兩地辦說明會，仍以「無人投標」收場。

與此案同期，農業部農田水利署在水湳經貿園區北側單元八推出的「鑫港尾段195地號」137坪土地，以20年期地上權招商，權利金底價580萬元，年租金依申報地價2.5%加1%計算，約18.5萬元，折合月租不到1.6萬元。雖使用限制多，不得作為住宅、不可開挖地下室、不得設定抵押或信託，仍吸引投資人關注，市場反應熱烈。

房產業者指出，水湳是台中未來5年發展重心，周邊店面每坪月租約2600元上下，此案每坪地租僅200元，即使加權利金，攤平20年後月支出約3萬多元，還是很划算；投資人偏好「小額、短期、風險低」的地上權案，中央市場與水湳案的冷熱差距，反映市場心態轉變，財團對龐大開發案觀望，不如選擇靈活度高、回收快的小型基地。

房仲業者指出，中央市場用地地段佳，但規模大，目前利率高、融資放款審慎，投資回收期長，加上須自負商場開發與公共設施義務；加上雖位於舊市區精華區，但商機復甦關鍵在特色與人潮，若沒有吸引人的商場或品牌，開發後也難帶動消費，投資人觀望氣氛濃。

經發局表示，中央市場預定年底前拆除完成，原251個攤商均獲補償與協助另覓地點。中市財政局長游麗玲表示，大環境景氣不佳，該案採70年地上權招商，年期長，權利金就高，投資人評估獲利可能性不大而無人投標，將持續檢討、彙整業者意見，評估是否降低地上權年期，預計11月底前會進行二次招標。

