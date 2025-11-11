企業相挺 「2025心靈影展」14日在台中秋紅谷生態公園登場

由魚可國際文創與心之谷永續教育園區共同主辦的「2025心靈影展」，將於11月14日至23日在台中秋紅谷景觀生態公園盛大登場，今年影展持續獲得市府與企業等相關單位相挺，也展現台中全力發展電影文化產業的豐沛能量。

今天是11月11日，主辦單位自2021年開始，與台中在地企業、文化團體及民間組織共同發起 「1111永續生活共好行動」，呼籲大眾重新思考消費模式與生活選擇，從「多買」走向「更好」，以行動推動永續生活方式的落地實踐。

今年行動聯盟主題是回到愛護土地的初心，要讓每一個用心耕耘、默默付出的故事，被更多人看見。

今日的發布會正式揭開影展序幕，邀請電影創作者、與談講師、台中市政府新聞局、文化局相關局處、工商發展投資策進會、企業與社團代表近百人共襄盛舉，支持並響應今年影展年度主題 「無界之心～萬象・共舞」。

包括台中市文化局副局長曾能汀、台中市地方稅務局長沈政安、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、影展首席顧問李祐寧導演、影展顧問梁良資深影評人、《守護我們的星球》導演舒夢蘭、心之谷永續教育園區創辦人暨永續長蕭順基等人都到場共襄盛舉。

本屆影展為期十天，共規劃15場電影放映、超過30位影人映後座談、閉幕音樂會、露天電影院、4場無界工坊、對話潛意識展覽與文創市集等多元活動。

心靈影展策展人文蓓蓓表示，策展團隊期望在全球劇烈變動、人心易生隔閡的當下，透過影像與對話，帶領大眾看見自身與世界的深層連結，開啟一場回到內在、連結他者、擁抱萬物的心靈旅程。

心靈影展規劃融合國際IDGs（內在發展目標）的精神，精彩選片將引領民眾探索幸福的真正意涵，進而推進聯合國SDGs17項永續發展目標的發展。

心靈影展自2023年起，以「加1夥伴」參與響應，倡議每個人都能從心出發，為自己與世界多做一件溫柔而善意的事。今天主辦單位也在活動中邀請與會來賓一起加1，讓善意與行動串聯成改變的力量。

蓓蓓表示：「當我們打開心的邊界，世界將不再被分隔。今年影展希望藉由電影與對話，讓每個人都能在理解與共感中，學習與身邊的人事物和諧共處。只要願意『加一』，多一分覺察、多一句傾聽、多一次溫柔回應，改變就會開始，幸福也會在生活中自然發生。」

發布會中，主辦單位特別安排 「心連萬象・幸福祈願」 儀式，並結合舒夢蘭導演環境紀錄片 《守護我們的星球》片段放映，邀請現場來賓共同為大地與眾生送上祝福。銅鑼與音樂聲流動，搭配線上祝福即時投影，現場氛圍溫暖而動人，象徵人心與宇宙的共振共舞。

今年影展開幕影片《E.T. 外星人》，是本屆的「與經典對話」單元選片，閉幕影片《交換禮物》將在秋紅谷公園中，以露天電影院的方式進行，映後更將邀請超過十位的片中受訪嘉賓蒞臨現場與影迷互動。

除精選電影放映外，心靈影展亦規劃4場《無界之心工坊》，有：「光之饗宴」、「五感調香」、「跟著石虎去探險－出發吧野虎」、「心靈對話」及1場音樂演出活動和文創市集。今年更與光之劇院進行跨域合作，策劃「潛意識電影院」。影展全程以低碳展演模式推動，落實永續行動於文化生活。