第28屆更生美展今台中揭幕 已逝藝人顏正國書法遺作參展

第28屆更生美展今在台中市大墩文化中心隆重揭幕，展出主題為「以愛復歸 永無止息·愛無限」，共展出190件作品，包括日前病逝的藝人顏正國的書法遺作；法務部長鄭銘謙致詞表示，美展透過藝術突破更生人刻板印象的侷限，讓更生人走進社會大眾的視野。

鄭銘謙說，更生美展是一段充滿勇氣、希望與重生意義的生命旅程，感謝更保台中分會、台中市政府、台中地檢署、各矯正機關、指導老師、志工夥伴，以及長期支持更生保護工作的夥伴共同投入與努力，才能讓這項充滿人文關懷與生命再生意義的藝術盛會持續舉辦。

美展有鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、台灣更生保護會董事長張斗輝、台中市政府法制局局長李善植及參展作品的地檢署檢察長、矯正機關首長、更生保護會分會主任委員均親臨出席，見證更生朋友以藝術力量展現心靈重生的感人歷程。

法務部表示，更生美展自1998年首次舉辦以來已連續舉辦28屆，向社會大眾展現更生藝術達人豐沛的創作能量與巧思。

今年展出的190件精采作品，包含梁台生、陳雪花、張尚宇、林展立、徐立智、顏正國、謝承璋、黃銀呈、賴啓源、劉鴻文、廖祥致、楊逸、朱國富等更生藝術達人之創作及矯正機關技能訓練作品，作品題材多元、風格獨具，無不展現更生人在藝術薰陶中逐步療癒自我、重拾信心並邁向復歸社會的歷程。

今年活動邀請更生藝術達人莊進益分享自身的生命故事，讓開幕活動出席人員深刻感受到藝術轉化生命、啟發希望的力量。