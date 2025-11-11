全方位服務 南投信義鄉老人活動、日照中心啟用

快訊

中央社／ 南投縣11日電

信義鄉老人活動中心及日間照顧中心今天啟用，空間包含老人會長青學院、社區整合型服務中心、輔具便利站，讓有長照需求長輩就近接受照顧，健康長輩則可在此活到老，學到老。

信義鄉老人活動中心及日間照顧中心今天正式啟用，1樓為老人活動及社區整合型服務中心、輔具站，2樓為日間照顧中心，預計明年由秀傳醫療體系開始提供服務，南投縣長許淑華、信義鄉長全志堅、竹山秀傳醫院院長莊碧焜等人出席，盼原鄉長者在地安養、老化。

許淑華致詞表示，縣府協助信義鄉公所於2017年提出申請計畫，籌設過程遇土地變更等問題，2019年重新向中央申請經費補助，獲衛生福利部補助新台幣2274萬元、縣府配合款1377萬元、信義鄉公所自籌825萬元，為讓中心立即使用，縣府加碼挹注254萬元充實設備。

許淑華說，此中心可說得來不易，較預定期程稍延遲啟用，但現在有老人活動中心讓長輩隨時來參加活動，長照和輔具需求者也可就近獲得服務，日間照顧中心則可提供30名失智、失能長輩就近接受日間照顧。

全志堅表示，老人會2011年建議蓋會館，公所2017年開始申請計畫，歷經經費被中央收回、工程費飆漲、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、土地開發限制、辦理變更、偏鄉施工不易多次流標等考驗，透過歷任鄉長、立委、縣議員、縣長等多方支持才能促成，讓長輩有一處安心活動、交流學習與接受照顧據點。

南投 長照
