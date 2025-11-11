彰化彰南路行人庇護島第8次被車撞 公路局：5道防線還是陣亡

彰化市彰南路2段與513巷口，今天中午發生小貨車騎上庇護島事件，這是彰南今年第8次庇護島被撞事故，公路局彰化工務段長廖志彬說「庇護島已做了五道防護，能做的都做了，還是被撞。」希望駕駛人小心注意。

依監視器的影像，今天中中午12點2分許，有一輛小貨車要穿越彰化市彰南路2段與513巷口，當時雙向都無來車，卻轉彎瞬間，車子就不知何故直接「騎」上庇護島，車子卡住還險些翻車，幸往右側傾斜一下就回正，但車子卡在庇護島動彈不得，沒人受傷，駕駛下車察看，輪胎撞上後爆胎，警方獲報趕往現場處理。

由於這是彰化市彰南路行人庇護島今年第8次裡撞事故，網友不禁在臉書社群「彰化人大小事」說「多災多難的護島又陣亡了，可以入祀忠烈祠」，也有人說「大家都喜歡切西瓜，多撞幾次」，也有人認為「庇護島應該要正名為三寶過濾器」，但也有人質疑行人庇護島的設計。

公路局彰化工務段段長廖志彬說，彰南路施設行人庇護島是為了維護行人安全，但因為部分駕駛人不習慣，在路口轉彎時，疏於注意即提前轉彎，撞上庇護島。公路局因此將行人庇護島特別置放交通錐加護警示設施，防止車輛撞到庇護島。

廖志彬說，彰南路設置的庇護島高度20公分，均是依規範設置，增設的警示設施，包括基座表面黃黑斜紋、反光導標、「危3」及「遵18」標誌桿、交通桿、黃色標線，還將再設置導引線，避免車輛再撞到庇護島，由於交通錐是臨時設施，最近已撤掉，但仍保留五大防護設施，比起其他庇護島更周密，「能做的都做了，還是被撞。」

廖志彬提醒用路人開車一定要小心，除了減速慢行之外，跨越馬路或轉彎時，務必注意車前狀況，小心通過以策安全。