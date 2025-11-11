快訊

盼募千袋熱血 台中金綾子國際同濟會將辦7場送禮券

中央社／ 台中11日電

為募集千袋鮮血挹注血庫，台中金綾子同濟會將從12日起連續舉辦7場捐血活動；會長何續惠今天表示，響應捐血者將可獲500元全聯禮券或2張泡湯券回饋。

台中市金綾子國際同濟會新任會長何續惠得知血庫告急，從11月12日起到明年4月6日期間將連推7場捐血活動，目標募集1000袋鮮血，首場將於12日上午9時到下午4時30分在台中市北區中正公園文耀亭捐血站登場。

為鼓勵民眾踴躍挽起衣袖、響應捐血救人行動，何續惠還祭出好禮號召，每名捐血人可選擇500元全聯禮券或2張谷關神木谷泡湯券，期盼民眾慷慨捐輸，讓一袋袋溫暖鮮血守護醫療前線，更讓患者感受希望與溫暖。

從事素食業的何續惠認為，過去在素食店裡，她用一道道料理療癒饕客，現在，她想用一袋袋鮮血，療癒更多需要幫助的人；無論是上班族、學生、家庭主婦，或是退休長者，都歡迎前來，只須簡單健康檢查，就能成為救人英雄。

何續惠說，台中市金綾子國際同濟會隸屬國際同濟會中A區，長期致力公益，已成為社區愛心燈塔；這次活動更是延續會內「互濟互助」核心精神，邀請大家一同參與，期待民眾熱血響應，溫暖即將到來的冬天。

捐血 台中市
