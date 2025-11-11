非洲豬瘟禁用廚餘餵豬 彰化員林擬試辦補助廚餘機

全台因非洲豬瘟疫情而禁用廚餘餵豬，也衍生家戶廚餘去化問題，彰化縣員林市代會已提案廚餘機補助計劃，員林市代理市長賴致富說，這可能是首度鄉鎮級公所補助廚餘機計畫，若能在代表會通過，最快明年就可實施，預計先編列50萬元試辦，接受民眾申請補助，希望能讓廚餘再利用，也達到垃圾減量效果。

員林市每月垃圾平均量約1700多公噸，其中熟廚餘回收約129噸，生廚餘回收約136噸，生熟廚餘回收量約佔總垃圾15%。

原本回收的熟廚餘是交給養豬戶處理後再餵豬，但最近爆發非洲豬瘟，熟廚餘不能再供應給養豬戶，回收後是直接進溪州垃圾焚化廠。

賴致富表示，雲林、屏東縣都有補助縣民申請廚餘機，南投縣也擬明年重啟補助，而今年員林代表會也提案試辦補助廚餘機，希望達到垃圾減量效果，若能在本會期通過，可能是全台少數補助廚餘機的鄉鎮市。

員林市公所主秘賴冠宇說，廚餘機補助規劃案預定明年編列50萬元試辦，每戶補助上限5 千元，補助金額為發票金額上限40%，一戶一台為限，細節將會在代表會再討論。

近年環保意識抬頭，政府推動廚餘回收、垃圾減量，但因為家戶廚餘回收時仍有不便，不少民眾開始使用廚餘機，因少量生熟廚餘都可一次丟進廚餘機，立即乾燥化，減少回收的不便，乾燥化的廚餘又可拿來當成有機堆肥，也達到垃圾減量效果。

不過因廚餘機種類多，價格從2萬多元到數千元不等，因此員林公所擬定依民眾買的廚餘機發票金額40%為上限，若補助案通過，明年將開放民眾申請，也可達到垃圾減量，並減輕清潔人員工作負擔。