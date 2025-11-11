「鹿溪宴」鹿港小吃大集合 11月18日開賣、香酥卜肉首登場

鹿港小吃聞名全台，匯聚在地美食的年度盛宴「鹿溪宴」將於 11月18日上午8點，同步透過網路、傳真及現場開賣，每桌 4500元，可享用 19道經典美食。今年首次登場的辦桌菜「香酥卜肉」，還有在地特色炸蝦猴、厚切烏魚子、蒲燒鰻等海味，都將照舊上桌。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿溪宴料理多為傳承多代的小吃，今年菜單包含五樣前菜、十道主菜、四款甜品，以及在地人氣「新吉發炊粉」。還有 限定版「2025鹿溪宴紀念碗盤組」及鑰匙圈作伴手禮，兼具美味與收藏價值，歷年來訂位都瞬間秒殺。

鹿港鎮公所指出，餐點除了展現鹿港海味，像是象徵地方經濟的鰻魚、代表刻苦耐勞精神的蝦猴，還有首次入菜的「香酥卜肉」，其他知名小吃包括林明堂素食麵招牌「豆包」菜捲、圓環頂麵食館「福州丸赤肉羹湯」、鴨肉米糕、蚵仔煎，以及麵線糊、魷魚肉羹、肉包、芋丸、鹹蛋糕、牛舌餅與麻糬等，豐富多樣。