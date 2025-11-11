彰化5千童彩繪地球 她以變色龍創作獲高年級特選

財團法人台灣環保研究基金會主辦、共有5116位學童參賽的第二屆「攜手童行環保彩繪」活動，學童們以繽紛色彩描繪對地球的愛護與永續的想像，經過激烈競爭，今天在彰化縣議會舉行頒獎典禮，現場並展出一幅幅充滿童趣與創意的環保畫作。

分賽分為國小高、中、低年級組，獲高年級特選是僑信國小六年⼆班的李桐彤，以變色龍改變體色為創作靈感，構思巧妙，色調明快，獲得所有評審讚賞。

中年級特選是和仁國⼩四年三班的許菁穎，畫面上方萬丈光芒的大太陽為主軸背景，以鮮明色調畫出健康步道與空汙車道的對比，並點出多走路，少開車，撿垃圾，多種樹的環保觀念，受評審委員青睞。

低年級特選是育英國⼩⼆年⼄班郭慕澂，把鋼琴黑白鍵盤畫在地球上方向兩旁，延伸切割畫面，構圖頗佳，再就資源回收、節約能源、資源再生，一起愛護地球的等議題巨細靡遺、生動活潑的呈現，色彩豐富，是一幅很棒的作品。

這項比賽由基金會規畫，主題涵蓋廢棄物回收、淨灘行動、節能減碳、生態保育等多元面向，由主辦單位五位評審委員主題、畫面結構、創意發想、色彩運用等方面做為評分標準，創意表現令人驚豔。

財團法人台灣環保研究基金會董事長施期清表示，每一次的畫作，都是孩子對美好環境的認知與關懷，每一幅畫作都代表著孩子們對美好環境的想像與關懷，基金會藉由頒獎表揚，肯定學童的努力與用心。希望透過藝術的力量，讓環保理念能更深入每一個家庭，成為生活中自然的實踐。」