補助養豬廚餘蒸煮即時監視中部說明登場 申請到年底

環境部環境管理署今天舉行推動養豬廚餘蒸煮即時監視系統中區說明會，署長顏旭明表示，希望養豬業者在12月31日以前完成裝設，政府將提供50%補助，申請到年底為止。

因應台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，目前還禁止廚餘養豬，環境管理署上午召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助中區說明會，由顏旭明主持，邀請嘉義、彰化、南投、台中、苗栗等中部縣市養豬協會及公會、畜牧場等近百家業者參加表達意見。

與會的彰化縣養豬協會、嘉義縣養豬協會則帶領業者在會中舉布條反對廚餘餵豬，建議政府禁止使用廚餘養豬；至於廚餘養豬業者則都表示，願意配合政府政策，裝設廚餘蒸煮即時監視系統。

顏旭明說明，開放廚餘養豬一定要符合3個條件，包括法律完備、全面查廠及廚餘蒸煮即時監視，這也是要求裝設監視系統的目的，目前全國登記採廚餘養豬的有429場，希望業者可以在12月31日以前完成設備裝置，政府將提供50%補助，最高補助新台幣6萬5000元，補助申請期限到12月31日為止。

顏旭明表示，裝設即時監控系統後，可以監控溫度、時間與蒸煮影像，每1分鐘上傳1筆資料，就能持續了解是否符合蒸煮1小時及攝氏90度規定，若未符合規定，系統會發送警報給養豬業者及中央、地方主管機關，確保所有廚餘依規定蒸煮後才能養豬；他提醒廚餘養豬業者，不裝設備就不能廚餘養豬，先裝先養，希望業者於12月6日前可以裝設完成。

反對廚餘養豬的彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，家戶及事業機構廚餘來源很難管控，他們要求廚餘不要再進入飼料系統養豬，雖然養豬可以幫忙去化廚餘，但廚餘是很大防疫破口，政府應檢討廚餘是否適合養豬，但廚餘養豬業者還是會依照規定配合政府政策。

與會的黃姓養豬業者則認為，廚餘禁止養豬後，大量廚餘進入垃圾焚化廠，造成焚化爐負擔，若是採掩埋則容易吸引小動物覓食成防疫破口；在廚餘去化還沒有妥善解決方式前，養豬還是協助廚餘去化的方式之一，但須依規定做好蒸煮措施。