快訊

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

大里終於有電影院了！in89豪華影城將進駐大里藝術廣場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「in89」大里藝術廣場影城預計2026年第4季營運，初步規劃9個影廳。業者提供
「in89」大里藝術廣場影城預計2026年第4季營運，初步規劃9個影廳。業者提供

大里終於要有電影院了！台中地方社群「大里人聊天室2.0」等網路平台，近日出現多張大里藝術廣場施工照片，引發熱烈討論。負責大里藝術廣場招商營運的中陽集團證實，「in89豪華影城」將進駐外，並同步表示將展開新一波招商計畫，打造集「影視育樂×生活商圈×藝文展演」於一體的全新地標。

目前，in89豪華影城全台共有7家影城，包括台北、桃園、台中、嘉義、高雄及澎湖等地，大里藝術廣場影城預計2026年第4季營運，初步規劃9個影廳。

近年屯區人口快速成長，但區內始終缺乏能全面滿足生活商業需求的大型育樂據點。社群網路對「影城進駐」的討論，顯示當地居民對於休閒、藝文與生活機能的高度期待。

中陽集團表示，in89豪華影城的進駐，將正式填補大里、霧峰、太平等區域長期以來沒有電影院的空白。影城以頂級影音設備與特色影廳設計為主軸，打造優越觀影體驗。未來也將與園區活動串聯，舉辦影展、創意市集、影迷活動等，讓觀影成為大里及周邊區域的日常文化體驗。

「我們認為網路上的關注，是地方對生活品質需求的真實呼聲。」中陽集團指出，這次in89的進駐，將讓大里藝術廣場從文化展演場域，升級為「生活育樂聚落」，不只是看電影的地方，更是凝聚社群的城市客廳。

此外，配合影城進駐，中陽集團已同步啟動新一輪招商計畫，鎖定知名主題餐廳、連鎖零售品牌等業態，未來將以「一日遊生活圈」為概念，結合周邊景點，打造宜居又宜遊的城市生活節點，滿足多元生活需求，也為大里注入更多藝文與商業能量。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

颱風前中市議員實勘大里垃圾場 要求做好防颱準備全面監測

台中大里要有電影院了 這兩所大學學生叫好「晚上有去處了」

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

疑吵架釀殺機…台中大里5旬男遭刺「臟器外露」 急送醫與死神搶命

相關新聞

台中大里要有電影院了 這兩所大學學生叫好「晚上有去處了」

台中地方網路平台近日傳出位在台中軟體園區的大里藝術廣場將有電影院進駐，引起討論。負責大里藝術廣場營運的中陽集團今天證實，...

大里終於有電影院了！in89豪華影城將進駐大里藝術廣場

大里終於要有電影院了！台中地方社群「大里人聊天室2.0」等網路平台，近日出現多張大里藝術廣場施工照片，引發熱烈討論。負責...

颱風前中市議員實勘大里垃圾場 要求做好防颱準備全面監測

鳳凰颱風來襲前，台中市議會警消環衛委員會今特別前往大里掩埋場市政考察，副召集人、民進黨市議員陳雅惠表示，大里掩埋場是低窪...

市場機車格遭攤位占用 南投市公所強調：公共空間不能私用

南投市育樂路市場近日傳出攤商不滿遭警方取締占用道路與機車格，質疑執法影響生意。南投市公所表示，強調此次查處係因民眾檢舉部...

大雅雅潭路、昌平路巷內停水5天引民怨 民代促台水今復水

台中市大雅區雅潭路四段及昌平路三段最近因台水管線不明原因壓降，部分住戶連續多日無水可用，引發民怨；台灣自來水公司第四區管...

鳳凰颱風發布陸警 台中災害應變中心今下午3時「一級開設」

中度颱風鳳凰逼近中，中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。 台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中預估今晚1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。