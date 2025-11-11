大里終於有電影院了！in89豪華影城將進駐大里藝術廣場

大里終於要有電影院了！台中地方社群「大里人聊天室2.0」等網路平台，近日出現多張大里藝術廣場施工照片，引發熱烈討論。負責大里藝術廣場招商營運的中陽集團證實，「in89豪華影城」將進駐外，並同步表示將展開新一波招商計畫，打造集「影視育樂×生活商圈×藝文展演」於一體的全新地標。

目前，in89豪華影城全台共有7家影城，包括台北、桃園、台中、嘉義、高雄及澎湖等地，大里藝術廣場影城預計2026年第4季營運，初步規劃9個影廳。

近年屯區人口快速成長，但區內始終缺乏能全面滿足生活商業需求的大型育樂據點。社群網路對「影城進駐」的討論，顯示當地居民對於休閒、藝文與生活機能的高度期待。

中陽集團表示，in89豪華影城的進駐，將正式填補大里、霧峰、太平等區域長期以來沒有電影院的空白。影城以頂級影音設備與特色影廳設計為主軸，打造優越觀影體驗。未來也將與園區活動串聯，舉辦影展、創意市集、影迷活動等，讓觀影成為大里及周邊區域的日常文化體驗。

「我們認為網路上的關注，是地方對生活品質需求的真實呼聲。」中陽集團指出，這次in89的進駐，將讓大里藝術廣場從文化展演場域，升級為「生活育樂聚落」，不只是看電影的地方，更是凝聚社群的城市客廳。

此外，配合影城進駐，中陽集團已同步啟動新一輪招商計畫，鎖定知名主題餐廳、連鎖零售品牌等業態，未來將以「一日遊生活圈」為概念，結合周邊景點，打造宜居又宜遊的城市生活節點，滿足多元生活需求，也為大里注入更多藝文與商業能量。