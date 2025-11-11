颱風前中市議員實勘大里垃圾場 要求做好防颱準備全面監測
鳳凰颱風來襲前，台中市議會警消環衛委員會今特別前往大里掩埋場市政考察，副召集人、民進黨市議員陳雅惠表示，大里掩埋場是低窪區的防災熱點，颱風期間若滯洪或滲流失控，恐造成嚴重污染，要求市府全面強化監測與防汛應變，確保居民安全。
陳雅惠說，防災不只靠硬體設施，更需建立即時監測與通報機制，颱風期間應有專人值守巡查，建議環保局將掩埋場監控影像與市府防災中心串聯，確保任何異常狀況都能第一時間掌握與處置，降低災損風險。
民眾黨市議員江和樹亦說，掩埋有做不透水布，但希望在垃圾已多下，不要再有垃圾進入。而且汙水處理後的廢渣應該運去燒掉，而不是再回現場掩埋。
環保局人員說，目前文山焚化爐正在歲修，基於調度需要，部分垃圾仍會運往大里垃圾場暫置，同時也可運用技術予以打包縮小，待文山恢復運作後，再逐步運回焚燒。另外，在颱風來襲前，也會做好相關的維護措施，不致因風災造成汙染。
