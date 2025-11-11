聽新聞
市場機車格遭攤位占用 南投市公所強調：公共空間不能私用
南投市育樂路市場近日傳出攤商不滿遭警方取締占用道路與機車格，質疑執法影響生意。南投市公所表示，強調此次查處係因民眾檢舉部分攤位超出範圍，警方到場執法，公所將兼顧市場秩序與攤商生計，維持安全、順暢的購物環境。
市公所指出，育樂路市場平日人潮眾多，部分攤位若超出原核定範圍，不僅影響行人及車輛動線，也造成停車格不足。警方平時即會派員巡查與勸導，此次並非突襲或選擇性執法。
市公所強調，機車格是提供民眾買菜停車使用的公共空間，攤商若占用，不僅影響交通，也違反相關規定。
南投市果菜市場公司補充說明，目前市場內攤位皆經規劃核准並收取場地使用費，位置圖也已提供給攤商參考，若有經營需求可向公司提出調整，將採「滾動式調整」原則處理，兼顧管理與彈性。
對於警方取締，多數民眾支持市公所和警方作法，認為「通道終於變寬了，走起來比較安全」、「之前機車格常被攤商占滿，買菜不好停車」。
但有攤商抱怨，若被限制擺設空間「連老客人都找不到」，希望市公所能更體恤攤販生計，劃出明確可使用區域，減少誤會。
市公所表示，理解攤商做生意和民眾購物的便利需求，未來將持續與果菜市場公司及警方合作，維持市場秩序與安全，同時傾聽攤商意見，尋求管理與生計兼顧的平衡點。
