市場機車格遭攤位占用 南投市公所強調：公共空間不能私用

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市育樂路攤商營業位置，都由南投市果菜市場公司規畫，公所呼籲攤商配合，不要占用機車停車格。圖／南投市公所提供
南投市育樂路攤商營業位置，都由南投市果菜市場公司規畫，公所呼籲攤商配合，不要占用機車停車格。圖／南投市公所提供

南投市育樂路市場近日傳出攤商不滿遭警方取締占用道路與機車格，質疑執法影響生意。南投市公所表示，強調此次查處係因民眾檢舉部分攤位超出範圍，警方到場執法，公所將兼顧市場秩序與攤商生計，維持安全、順暢的購物環境。

市公所指出，育樂路市場平日人潮眾多，部分攤位若超出原核定範圍，不僅影響行人及車輛動線，也造成停車格不足。警方平時即會派員巡查與勸導，此次並非突襲或選擇性執法。

市公所強調，機車格是提供民眾買菜停車使用的公共空間，攤商若占用，不僅影響交通，也違反相關規定。

南投市果菜市場公司補充說明，目前市場內攤位皆經規劃核准並收取場地使用費，位置圖也已提供給攤商參考，若有經營需求可向公司提出調整，將採「滾動式調整」原則處理，兼顧管理與彈性。

對於警方取締，多數民眾支持市公所和警方作法，認為「通道終於變寬了，走起來比較安全」、「之前機車格常被攤商占滿，買菜不好停車」。

但有攤商抱怨，若被限制擺設空間「連老客人都找不到」，希望市公所能更體恤攤販生計，劃出明確可使用區域，減少誤會。

市公所表示，理解攤商做生意和民眾購物的便利需求，未來將持續與果菜市場公司及警方合作，維持市場秩序與安全，同時傾聽攤商意見，尋求管理與生計兼顧的平衡點。

南投市育樂路攤商營業位置，都由南投市果菜市場公司規畫，公所呼籲攤商配合，不要占用機車停車格。圖／南投市公所提供
南投市育樂路攤商營業位置，都由南投市果菜市場公司規畫，公所呼籲攤商配合，不要占用機車停車格。圖／南投市公所提供

攤商 南投
相關新聞

台中大里要有電影院了 這兩所大學學生叫好「晚上有去處了」

台中地方網路平台近日傳出位在台中軟體園區的大里藝術廣場將有電影院進駐，引起討論。負責大里藝術廣場營運的中陽集團今天證實，...

颱風前中市議員實勘大里垃圾場 要求做好防颱準備全面監測

鳳凰颱風來襲前，台中市議會警消環衛委員會今特別前往大里掩埋場市政考察，副召集人、民進黨市議員陳雅惠表示，大里掩埋場是低窪...

市場機車格遭攤位占用 南投市公所強調：公共空間不能私用

南投市育樂路市場近日傳出攤商不滿遭警方取締占用道路與機車格，質疑執法影響生意。南投市公所表示，強調此次查處係因民眾檢舉部...

大雅雅潭路、昌平路巷內停水5天引民怨 民代促台水今復水

台中市大雅區雅潭路四段及昌平路三段最近因台水管線不明原因壓降，部分住戶連續多日無水可用，引發民怨；台灣自來水公司第四區管...

鳳凰颱風發布陸警 台中災害應變中心今下午2時「一級開設」

中度颱風鳳凰逼近中，中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。 台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中預估今晚1...

影／鳳凰颱風陸警發布 別白跑！台中國際花毯節今起預警性封園

鳳凰颱風今天已發布陸上警報，台中市政府今天宣布，台中國際花毯節今天起預警性封閉園區，提醒遊客不要再到園區。

