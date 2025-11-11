台中大里要有電影院了 這兩所大學學生叫好「晚上有去處了」

台中地方網路平台近日傳出位在台中軟體園區的大里藝術廣場將有電影院進駐，引起討論。負責大里藝術廣場營運的中陽集團今天證實，未來將有in89 豪華影城將進駐，目前除了正進行影城施工，也同步招商計畫，但正式營運還得等到明年第四季。

中陽集團說，會在大里開電影院，主要是看到近年屯區人口快速成長，但區內始終缺乏能全面滿足生活商業需求的大型育樂據點。社群網路對「影城進駐」的討論，顯示居民對於休閒、藝文與生活機能的高度期待。

中陽集團說，in89 豪華影城的進駐，可填補大里、霧峰、太平等區域長期以來沒有電影院的空白。影城以頂級影音設備與特色影廳設計為主軸，打造優越觀影體驗。未來也將與園區活動串聯，舉辦影展、創意市集、影迷活動等，讓觀影成為大里及周邊區域的日常文化體驗。

該集團說，這次 in89 的進駐，將讓大里藝術廣場從「文化展演場域」升級為「生活育樂聚落」，當地不只是看電影的地方，更是凝聚社群的城市客廳。

此外，為了影城進駐，中陽集團已啟動新一波的招商計畫，鎖定特色餐飲、文創選物店、影視周邊商品等業態，未來將以「一日遊生活圈」為概念，結合周邊景點，打造宜居又宜遊的城市生活節點，也為大里注入更多藝文與商業能量。

對此，不少人在網路留言說，「除了B1外都快變蚊子館了，看影城能不能帶動商機」還有人回憶「大里馥漫麵包的現址，是大里最早的電影院-豪興戲院」，也有就讀霧峰朝陽、亞洲大學的學生們叫好，說以後不必跑市區，晚上終於有看電影的地方了。