大雅雅潭路、昌平路巷內停水5天引民怨 民代促台水今復水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅區雅潭路四段及昌平路三段因台水管線不明原因壓降，部分住戶連續多日無水可用，引發民怨，立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢今天到場了解情形。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
台中市大雅區雅潭路四段及昌平路三段最近因台水管線不明原因壓降，部分住戶連續多日無水可用，引發民怨；台灣自來水公司第四區管理處大雅營運所連夜開挖與改接搶修，仍有部分居民已5日無水可用，立委楊瓊瓔、中市議員吳呈賢今天到場了解情形，要求台水今天要恢復供水。

台水公司表示，雅潭路四段38巷與昌平路三段周邊本月7日發生不明壓降後，立即於8日請求區處測漏隊支援，先設置2處臨時供水站於港尾路191號及昌平路三段717號旁。測漏人員分別於該兩處發現疑似漏水點，9日進場開挖後卻未找到實際漏點。台水10日緊急在雅潭路四段38巷36號前進行改接，成功改善雅潭路四段38巷及昌平路53巷水壓至1公斤，目前已恢復正常供水。

但昌平路三段620巷仍有約7至8戶用戶尚未完全恢復供水。台水指出，該區段地勢高、水壓偏低，即便調配水源後，尖峰時段壓力僅達0.3公斤，離峰時仍待觀察。為協助民眾應急，大雅所已派水車停靠社區外，提供取水服務，今天再於港尾路與昌平路口進行第二次改接，以提升該區水壓，期盼能於當日完成全面恢復。

市議員吳呈賢指出，近年中科進駐帶動大雅人口急速成長，但供水系統明顯未同步強化，管線老化與壓力分配不均問題頻傳。他說這次停水事件凸顯台水在地區供水規劃上的不足，要求公司檢討供水網絡，提出長期改善計畫。

立委楊瓊瓔表示，民生用水是最基本的需求，民眾5天無水實在不能接受，她說無論原因是否為管線老舊或測漏誤差，台水應即時啟動備援方案，避免用戶陷入長時間停水困境。她已要求台水第四區管理處與大雅所全力搶修，務必於今天恢復供水，並建立後續管線巡檢機制，防止同樣狀況再發生。

台水公司回應，目前正針對昌平路三段620巷加裝旁通管線，從雅潭路三段637號、昌平路三段700號及690號延長管線，預計今天下午可完成改接，使該處約10戶用戶恢復正常供水。台水承諾，後續將持續監測壓力與巡查管線，以確保全區水壓穩定。

台中市大雅區雅潭路四段及昌平路三段因台水管線不明原因壓降，部分住戶連續多日無水可用，引發民怨，立委楊瓊瓔、台中市議員吳呈賢今天到場了解情形。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
