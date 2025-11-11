台中養豬協會：莫因個案全盤否定廚餘養豬

台中市養豬協會總幹事楊駿杰今天說，不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬價值。如果廚餘安全無虞後再供豬隻食用可助解決廚餘問題，減少垃圾處理壓力，實踐「資源再利用」精神。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。

楊駿杰發布文字稿表示，協會有36名成員以廚餘養豬，廚餘養豬戶認為廚餘養豬長期是具體實踐資源循環與環境永續。廚餘經高溫蒸煮處理後再餵豬，可降低廢棄物處理負擔，有效節省飼料資源。

他說，廚餘養豬戶每天協助餐廳等回收廚餘，在豬場以攝氏90度高溫蒸煮至少1小時以上，確保廚餘安全無虞後再供豬隻食用。

楊駿杰表示，了解主管機關重視防疫安全，如果能設可監管、可檢驗的共同廚餘蒸煮中心，讓廚餘在安全環境中集中處理，再由符合條件養豬戶使用，將能兼顧防疫與循環經濟目標。

他說，近日個別業者未依規定高溫蒸煮，牽連整體廚餘養豬產業，讓許多遵守規範、努力經營的養豬戶蒙受不白之冤，呼籲政府與相關單位，不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬價值，願配合檢驗、接受管理，希望能在安全、有制度框架下，繼續這份對社會有益的工作。