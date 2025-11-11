快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

台中養豬協會：莫因個案全盤否定廚餘養豬

中央社／ 台中11日電

台中市養豬協會總幹事楊駿杰今天說，不要因個別事件而全盤否定廚餘豬價值。如果廚餘安全無虞後再供豬隻食用可助解決廚餘問題，減少垃圾處理壓力，實踐「資源再利用」精神。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。

楊駿杰發布文字稿表示，協會有36名成員以廚餘養豬，廚餘養豬戶認為廚餘養豬長期是具體實踐資源循環與環境永續。廚餘經高溫蒸煮處理後再餵豬，可降低廢棄物處理負擔，有效節省飼料資源。

他說，廚餘養豬戶每天協助餐廳等回收廚餘，在豬場以攝氏90度高溫蒸煮至少1小時以上，確保廚餘安全無虞後再供豬隻食用。

楊駿杰表示，了解主管機關重視防疫安全，如果能設可監管、可檢驗的共同廚餘蒸煮中心，讓廚餘在安全環境中集中處理，再由符合條件養豬戶使用，將能兼顧防疫與循環經濟目標。

他說，近日個別業者未依規定高溫蒸煮，牽連整體廚餘養豬產業，讓許多遵守規範、努力經營的養豬戶蒙受不白之冤，呼籲政府與相關單位，不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬價值，願配合檢驗、接受管理，希望能在安全、有制度框架下，繼續這份對社會有益的工作。

豬價 廚餘 非洲豬瘟
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

非洲豬瘟廚餘養豬戶嘆 個別案例讓努力經營豬戶蒙不白之冤

屏東禁外縣市廚餘仍逮7業者夾帶 環保局共罰6.6萬

非洲豬瘟疫情綠民代指盧秀燕怠忽職守 廖偉翔駁：中央失職是元凶

防堵非洲豬瘟 屏東縣環保局：外縣市廚餘禁止進入、廚餘含水量高退運

相關新聞

台中大里要有電影院了 這兩所大學學生叫好「晚上有去處了」

台中地方網路平台近日傳出位在台中軟體園區的大里藝術廣場將有電影院進駐，引起討論。負責大里藝術廣場營運的中陽集團今天證實，...

颱風前中市議員實勘大里垃圾場 要求做好防颱準備全面監測

鳳凰颱風來襲前，台中市議會警消環衛委員會今特別前往大里掩埋場市政考察，副召集人、民進黨市議員陳雅惠表示，大里掩埋場是低窪...

市場機車格遭攤位占用 南投市公所強調：公共空間不能私用

南投市育樂路市場近日傳出攤商不滿遭警方取締占用道路與機車格，質疑執法影響生意。南投市公所表示，強調此次查處係因民眾檢舉部...

大雅雅潭路、昌平路巷內停水5天引民怨 民代促台水今復水

台中市大雅區雅潭路四段及昌平路三段最近因台水管線不明原因壓降，部分住戶連續多日無水可用，引發民怨；台灣自來水公司第四區管...

鳳凰颱風發布陸警 台中災害應變中心今下午2時「一級開設」

中度颱風鳳凰逼近中，中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。 台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中預估今晚1...

影／鳳凰颱風陸警發布 別白跑！台中國際花毯節今起預警性封園

鳳凰颱風今天已發布陸上警報，台中市政府今天宣布，台中國際花毯節今天起預警性封閉園區，提醒遊客不要再到園區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。