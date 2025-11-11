快訊

鳳凰颱風發布陸警 台中災害應變中心今下午2時「一級開設」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
鳳凰颱風逼近中，台中市長盧秀燕今在市政會議表示，台中預估今晚10時會劃入陸上警戒區，台中市災害應變中心也將於下午2時提升為一級開設。記者余采瀅／攝影
鳳凰颱風逼近中，台中市長盧秀燕今在市政會議表示，台中預估今晚10時會劃入陸上警戒區，台中市災害應變中心也將於下午2時提升為一級開設。記者余采瀅／攝影

中度颱風鳳凰逼近中，中央氣象署今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報。 台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，台中預估今晚10時會劃入陸上警戒區，台中市災害應變中心也將於下午2時提升為一級開設。

盧秀燕表示，11月份來颱風很少見，台中市府比之前的颱風提前兩天布署、提早戒備， 鳳凰颱風此次登陸的方向一直略有調整，且颱風還在變化中，今天雖然已經發布陸上警報，但台中還沒有列入警戒區，預估今晚10時台中會劃入陸上警戒區，因此災害應變中心今日下午2時提升為一級開設。

盧秀燕說，台中國際花毯節是台中重要的慶典品牌，配合農改場因應颱風來襲的原則，台中今天雖然上班上課，但呼籲民眾暫時不要上山下海，如果今天已經前來花毯節的遊客早點回家，明天則建議民眾先不要來，保護自身安全。

消防局長孫福佑表示，中度颱風鳳凰來襲，今天清晨5時30分發布海上陸上颱風警報，台中預估今晚10時劃入陸上警戒區，接觸7級暴風圈約在明天下午4時，脫離暴風圈為明晚8時，因此山區要嚴防大雨，低窪地區要預防積淹水，台中市府今天下午2時會成立一級開設應變中心，包括大雪山系、谷關山系、雪山山系等路段皆禁止民眾進入。

