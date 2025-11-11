颱風鳳凰逼近 台中非洲豬瘟案場加固圍籬封閉防疫

颱風鳳凰逼近，台中市政府今天表示，針對爆發非洲豬瘟案場採跨局處合作，加固圍籬全面封閉，提升抗風強度；場內污水處理槽3層加蓋，避免污水外溢，確保案場防疫無虞。

颱風鳳凰逼近，可能帶來強風豪雨，市府跨局處合作，由建設局針對梧棲非洲豬瘟案場加固圍籬全面封閉，全長約82公尺，大幅提升抗風強度；水利局也針對案場內的污水處理槽3層加蓋，避免污水外溢，確保案場防疫無虞，兩局力拚在1天內完成整體作業。

建設局長陳大田說明，經與動保處現勘後，案場採用2.4公尺高甲種圍籬，並於內側增設C型鋼支架，支撐結構以鋼筋打入地面並焊接固定，大幅提升抗風強度；同時以發泡劑封閉下方縫隙，加強防護效果。全長約82公尺的圍籬，並以最快速度在1天內完工。

陳大田表示，建設局秉持「防颱整備不鬆懈、防護措施不間斷」原則，持續與動保、環保等單位協力推動現地改善，兼顧防颱與防疫安全，守護市民。

此外，因梧棲案例場的污水處理槽內仍有未處理污水，雖然已加入鹼片消毒，但為防範豪大雨造成污水外溢，水利局10日也派員全程穿著防護衣，針對污水處理槽上方開放空間以多層覆蓋方式進行加蓋工程。

水利局長范世億指出，派員使用角材及模板作為第一層覆蓋，接著用不透水帆布作為第二層覆蓋，最後再以木作格柵作為第三層加壓覆蓋，並以鐵線及膨脹螺絲輔助進行頂面及側面固定，可降低污水外溢風險，保障民眾生命財產安全。