中部大客車駕駛300職缺待補 19公司22日徵才

聯合報／ 記者余采瀅游振昇／台中報導
中部地區公車駕駛職缺逾300人，各地持續司機荒，公路局台中區監理所與嘉義區監理所擴大徵才。本報資料照片

中部地區公車與客運業者長期面臨駕駛荒，目前仍有超過300個大客車職缺待補。公路局台中區與嘉義區監理所將於本月22日上午，在豐原監理站擴大徵才，邀集19家客運、遊覽車公司現場徵才。中央延長補助，媒合成功，最高可領達20萬元。

中市交通局統計，台中市有238條公車路線、每日逾8000個班次，目前公車駕駛員1226人，仍短缺約3成。

台中區監理所所長楊聰賢表示，大客車駕駛徵才補助計畫原訂至今年底，為加速補足人力，已延長至2026年2月28日。凡成功媒合並連續受僱滿3個月者，可請領穩定就業獎勵金等補助，最高逾20萬元。

交通局指出，疫情期間民眾搭車人次大減，公車班次縮減，司機轉往物流與多元計程車業，疫情後多數未回流，導致人力持續吃緊。為挽留司機並吸引新血，市府近兩年已兩度調整公車合理營運成本與基本運價，要求業者為駕駛員加薪至少4000元，其他從業人員加薪2000元以上，盼改善人力流失。

業者坦言，不少大客車司機轉業至遊覽車司機，尤其在交通部放寬部分遊覽車駕駛的年齡限制後，此類轉職機會增加；也有 許多公車司機選擇轉為大貨車司機，這類工作有較高的薪資潛力，有的則轉到開小黃，沒有準時出車等壓力。另公車營運成本不斷成長，業者也希望留住駕駛，但有心無力。

另有資深駕駛坦言，公車工作壓力不小，「最怕乘客邊錄影邊嗆要客訴」，情緒受影響也容易出錯。監理單位表示，將持續媒合業者與駕訓班合作，強化福利宣導，並結合勞動部中彰投分署與台中市就服處共同舉辦徵才活動，期能吸引更多人投入客運行列，緩解中部地區缺司機困境。

