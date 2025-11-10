台中國際花毯節啟動防颱措施 待陸警發布即閉園
颱風鳳凰逼近，台中市觀光旅遊局今晚宣布，正展出中的台中國際花毯節已啟動防颱措施，將於陸上颱風警報發布時即刻閉園。
觀旅局長陳美秀表示，為確保花毯節能在颱風過後順利恢復展出，今天下午4時30分閉園後，園區立即展開第一階段防颱作業。工作團隊針對主花毯及各項裝置進行加固，除強化固定小型設施外，並出動重型機具吊運水泥墩加強穩固，以確保現場安全無虞。
觀旅局說明，鳳凰颱風自西側海峽進入，風勢與雨勢皆不容小覷，國際花毯節依中央氣象署公布發布陸上颱風警報，將立即關閉園區，並啟動第二階段防颱作業，將部分裝置物撤除避免掉落危險。呼籲全國遊客密切關注後續新聞報導，造成不便，敬請見諒。
觀旅局提醒，颱風期間山區風強雨大，請民眾切勿涉險上山賞花，待颱風解除後再安心出遊。大家相約風雨過後，一起在台中國際花毯節現場再相會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言