台中沙鹿納骨堂修繕完工啟用 首創小型骨灰櫃位

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿納骨堂修繕完工啟用，首創小型骨灰櫃位。圖／台中市民政局提供
台中市沙鹿納骨堂修繕完工啟用，首創小型骨灰櫃位。圖／台中市民政局提供

台中市沙鹿納骨堂使用26年受海風侵蝕致屋瓦損壞，為維護公共安全及環境品質，中市府投入總經費1430萬元啟動屋瓦修繕及防水層更新，增設1521個骨灰櫃位，滿足地方安奉需求，今天舉辦完工祈福典禮。

台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席今天完工祈福典禮，他表示，此次補強除強化建物安全、提供家屬安心追思的環境外，更首創小型骨灰櫃位153個，設計簡約溫馨，提升空間利用率並減輕民眾負擔。

吳世瑋說，除此次完工的沙鹿納骨堂，今年也陸續推動大肚山納骨塔建物修繕及梧棲納骨塔耐震補強等工程；同時積極推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年在大肚山納骨塔及沙鹿區納骨堂也新設樹葬區，提供1500個穴位，全面提升殯葬設施服務品質。

吳世瑋表示，市府除提升既有殯葬設施的安全品質，也持續擴增各區納骨塔的存放空間，此次沙鹿納骨堂共新增1521個骨灰櫃位，其中一般型櫃位(30×30×30公分)1368個，單櫃收費為3萬元；另因應部分家屬將骨灰再研磨，櫃位空間需求較小，特別設置全市首創的小型骨灰櫃位(30×18×30公分)153個，外觀設計簡約溫馨，單櫃收費為2萬元。

台中市副議長顏莉敏、市議員王立任及陳廷秀表示，感謝民政局及生管處積極回應沙鹿區塔位不足問題，並提出具體改善措施。

生管處長柯宏黛表示，殯葬設施是安葬先人的場所，更是家屬追思、緬懷親人的重要場域，隨著現代居住型態改變，祭祖方式與需求也日趨多元，市府持續強化殯葬設施各項軟硬體建設，今年更投入近2270萬元，啟動潭子區生命紀念館、沙鹿區納骨堂及大肚區納骨塔櫃位增設，共新增2613個骨灰櫃位；烏日區第9公墓功德二堂也增設1136個神主牌位，提升殯葬服務量能。

台中市沙鹿納骨堂屋瓦修繕及防水層更新，並增設1521個骨灰櫃位，今天舉辦完工祈福典禮。圖／台中市民政局提供
台中市沙鹿納骨堂屋瓦修繕及防水層更新，並增設1521個骨灰櫃位，今天舉辦完工祈福典禮。圖／台中市民政局提供

納骨塔 殯葬設施 台中市

