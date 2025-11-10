台中沙鹿納骨堂修繕完工啟用 首創小型骨灰櫃位

台中市沙鹿納骨堂使用26年受海風侵蝕致屋瓦損壞，為維護公共安全及環境品質，中市府投入總經費1430萬元啟動屋瓦修繕及防水層更新，增設1521個骨灰櫃位，滿足地方安奉需求，今天舉辦完工祈福典禮。

台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席今天完工祈福典禮，他表示，此次補強除強化建物安全、提供家屬安心追思的環境外，更首創小型骨灰櫃位153個，設計簡約溫馨，提升空間利用率並減輕民眾負擔。

吳世瑋說，除此次完工的沙鹿納骨堂，今年也陸續推動大肚山納骨塔建物修繕及梧棲納骨塔耐震補強等工程；同時積極推動樹葬、海葬等環保自然葬，今年在大肚山納骨塔及沙鹿區納骨堂也新設樹葬區，提供1500個穴位，全面提升殯葬設施服務品質。

吳世瑋表示，市府除提升既有殯葬設施的安全品質，也持續擴增各區納骨塔的存放空間，此次沙鹿納骨堂共新增1521個骨灰櫃位，其中一般型櫃位(30×30×30公分)1368個，單櫃收費為3萬元；另因應部分家屬將骨灰再研磨，櫃位空間需求較小，特別設置全市首創的小型骨灰櫃位(30×18×30公分)153個，外觀設計簡約溫馨，單櫃收費為2萬元。

台中市副議長顏莉敏、市議員王立任及陳廷秀表示，感謝民政局及生管處積極回應沙鹿區塔位不足問題，並提出具體改善措施。