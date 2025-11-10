快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

影／鳳凰颱風來襲…南投菜農瘋搶收 這些風景區明天休園

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛正值高山蔬果產期，農民憂風雨損壞農作物，更怕交通中斷，今天加派人手搶收。圖／仁愛鄉農會提供
鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛正值高山蔬果產期，農民憂風雨損壞農作物，更怕交通中斷，今天加派人手搶收。圖／仁愛鄉農會提供

鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛鄉是國內高山蔬果產區，現在正值菠菜、櫛瓜等產季，農民加緊搶收，盼降低農損；清境農場、合歡山及奧萬大國家森林遊樂區明天（11日）下午2時起預警性休園，能高越嶺道西段天池山莊明上午8時起暫時開放。

仁愛鄉是國內高山蔬果重要產區，每年5至11月是蔬果產期，目前正值菠菜、櫛瓜、大陸妹等產期，價格好，颱風卻來勢洶洶，多數農民為此加派人手採收，希望今天就能全部採收完，趕在明天上午前將蔬果全部送往農會外運或冷藏存放。

「就怕颱風一來，蔬菜沒了，道路也沒了。」農民表示，颱風帶來風雨勢必會損壞農作物，但更怕交通出問題，畢竟山區道路太脆弱，不先搶收，到時候路壞掉不通，菜送不下山更傷腦筋，很怕血本無歸；當地農會也加派車輛至產區載貨。

而為因應颱風來襲，退輔會清境農場、合歡山及奧萬大國家風景區，今宣布明天（11日）下午2時起預警性休園；能高越嶺道西段有「五星級山屋」之稱的天池山莊明天上午8時起暫時開放，各景點待颱風後確認安全無虞再行公告開放。

清境農場表示，為因應鳳凰颱風來襲，該農場今天即展開防颱措施，且為維護遊客安全，明天下午2時起將實施預警性休園，已同步轉達青青草原票務，明天上午售票須向遊客說明下午2時草原全區清場休園，開園時間颱風後另行通知。

林業保育署南投分署則表示，考量山區天候與行車安全，該分署轄管的能高越嶺國家步道「天池山莊」明天上午8時起暫停開放，合歡山及奧萬大國家森林遊樂區明天將明下午2時起預警性休園，該分署轄屬各森林步道也全面封閉。

而休園期間已有訂房可全額退費，有關國家森林遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，可至山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）或臉書「奧萬大情報站」查詢。另能高越嶺西段國家步道及天池山莊最新訊息，隨時公告於天池山莊網站（https://tconline.forest.gov.tw/)。

鳳凰颱風恐侵台，清境農場今進行防颱措施，11月11日下午2時起預警性休園。圖／清境農場提供
鳳凰颱風恐侵台，清境農場今進行防颱措施，11月11日下午2時起預警性休園。圖／清境農場提供
鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛正值高山蔬果產期，農民憂風雨損壞農作物，更怕交通中斷，今天加派人手搶收。圖／仁愛鄉農會提供
鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛正值高山蔬果產期，農民憂風雨損壞農作物，更怕交通中斷，今天加派人手搶收。圖／仁愛鄉農會提供
鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛正值高山蔬果產期，農民憂風雨損壞農作物，更怕交通中斷，今天加派人手搶收。圖／仁愛鄉農會提供
鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛正值高山蔬果產期，農民憂風雨損壞農作物，更怕交通中斷，今天加派人手搶收。圖／仁愛鄉農會提供
鳳凰颱風恐侵台，清境農場今進行防颱措施，11月11日下午2時起預警性休園。圖／清境農場提供
鳳凰颱風恐侵台，清境農場今進行防颱措施，11月11日下午2時起預警性休園。圖／清境農場提供
鳳凰颱風恐侵台，清境農場11月11日下午2時起預警性休園。圖／清境農場提供
鳳凰颱風恐侵台，清境農場11月11日下午2時起預警性休園。圖／清境農場提供
鳳凰颱風恐侵台，清境農場11月11日下午2時起預警性休園。圖／清境農場提供
鳳凰颱風恐侵台，清境農場11月11日下午2時起預警性休園。圖／清境農場提供

鳳凰颱風 森林遊樂區 清境農場

延伸閱讀

不斷更新／鳳凰颱風接近中 11日哪些縣市放颱風假看過來

鳳凰颱風逼近…馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 3鄉鎮撤離近5千人

鳳凰颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區明下午2時休園

鳳凰颱風接近中氣象署下午5:30分發海警 明上午發陸警

相關新聞

台中沙鹿納骨堂修繕完工啟用 首創小型骨灰櫃位

台中市沙鹿納骨堂使用26年受海風侵蝕致屋瓦損壞，為維護公共安全及環境品質，中市府投入總經費1430萬元啟動屋瓦修繕及防水...

影／鳳凰颱風來襲…南投菜農瘋搶收 這些風景區明天休園

鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛鄉是國內高山蔬果產區，現在正值菠菜、櫛瓜等產季，農民加緊搶收，盼降低農損；清境農場、合歡山及奧萬...

南投適性體育運動競賽開跑 1,500名身障選手燃燒鬥志感動全場

南投縣第73屆適性體育運動競賽9日上午在縣立體育場盛大開幕，來自全縣各學校及社福團體的近1,500位身心障礙選手，充滿熱情活力的參與各項體育競賽，展現自信與毅力，全場氣氛熱烈，更不時傳出選手永不放棄的

全台最古老太子元帥廟「桃山廟」身世再揭祕 新研究指或創建於清順治年間

彰化寺廟桃山廟，是全台歷史最悠久的太子元帥廟，日治時期的記載認為起源於清朝道光年間，不過彰化最新出版的村史卻指出，最早的歷史有可能是清朝的順治年間。 日治時期的《台中州員林郡二水庄寺廟台帳》記載：「

麗寶樂園跨年首波卡司 美秀集團、字宙人、MARZ23

台中市麗寶樂園渡假區跨年晚會首波卡司今天發布，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ23...

南投設3家保育柑仔店 可免費換取改良式獵具

南投林保分署在仁愛鄉、信義鄉與商店合作成立3家「保育柑仔店」，居民若欲使用改良式獵具，持舊式獵具至店內登記相關資訊即可免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。