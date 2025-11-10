影／鳳凰颱風來襲…南投菜農瘋搶收 這些風景區明天休園
鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛鄉是國內高山蔬果產區，現在正值菠菜、櫛瓜等產季，農民加緊搶收，盼降低農損；清境農場、合歡山及奧萬大國家森林遊樂區明天（11日）下午2時起預警性休園，能高越嶺道西段天池山莊明上午8時起暫時開放。
仁愛鄉是國內高山蔬果重要產區，每年5至11月是蔬果產期，目前正值菠菜、櫛瓜、大陸妹等產期，價格好，颱風卻來勢洶洶，多數農民為此加派人手採收，希望今天就能全部採收完，趕在明天上午前將蔬果全部送往農會外運或冷藏存放。
「就怕颱風一來，蔬菜沒了，道路也沒了。」農民表示，颱風帶來風雨勢必會損壞農作物，但更怕交通出問題，畢竟山區道路太脆弱，不先搶收，到時候路壞掉不通，菜送不下山更傷腦筋，很怕血本無歸；當地農會也加派車輛至產區載貨。
而為因應颱風來襲，退輔會清境農場、合歡山及奧萬大國家風景區，今宣布明天（11日）下午2時起預警性休園；能高越嶺道西段有「五星級山屋」之稱的天池山莊明天上午8時起暫時開放，各景點待颱風後確認安全無虞再行公告開放。
清境農場表示，為因應鳳凰颱風來襲，該農場今天即展開防颱措施，且為維護遊客安全，明天下午2時起將實施預警性休園，已同步轉達青青草原票務，明天上午售票須向遊客說明下午2時草原全區清場休園，開園時間颱風後另行通知。
林業保育署南投分署則表示，考量山區天候與行車安全，該分署轄管的能高越嶺國家步道「天池山莊」明天上午8時起暫停開放，合歡山及奧萬大國家森林遊樂區明天將明下午2時起預警性休園，該分署轄屬各森林步道也全面封閉。
而休園期間已有訂房可全額退費，有關國家森林遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，可至山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）或臉書「奧萬大情報站」查詢。另能高越嶺西段國家步道及天池山莊最新訊息，隨時公告於天池山莊網站（https://tconline.forest.gov.tw/)。
