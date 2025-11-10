快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

南投適性體育運動競賽開跑 1,500名身障選手燃燒鬥志感動全場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
南投縣第73屆適性體育運動競賽9日上午在縣立體育場盛大開幕。照片取自南投縣政府
南投縣第73屆適性體育運動競賽9日上午在縣立體育場盛大開幕。照片取自南投縣政府

南投縣第73屆適性體育運動競賽9日上午在縣立體育場盛大開幕，來自全縣各學校及社福團體的近1,500位身心障礙選手，充滿熱情活力的參與各項體育競賽，展現自信與毅力，全場氣氛熱烈，更不時傳出選手永不放棄的奮戰畫面，令人動容，展現身心障礙選手挑戰自我的勇氣、希望與無限可能。

南投縣王副縣長指出，適性體育競賽就是提供身心障礙的學生及安置社福機構的大小夥伴，走向陽光展現活力與樂觀的運動會，今天冬陽露臉、微涼，是非常適合大小夥伴們在運動場上奔馳的好天氣，期待與希望所有身心障礙大小朋友，就跟今天的陽光一樣，永遠都是亮麗積極，保持樂觀陽光的心情，去擁抱自己的美好生活。

本屆全縣適性體育運動競賽，有來自多達60多個學校及社福團體的1460位身心障礙選手及200多名隊職員參加，每位身心障礙選手堪稱社會的榜樣，用行動詮釋「永不放棄」的運動家精神，王副縣長指出，特別感謝所有支援比賽的志工、教練及家屬的支持，讓這場別具意義的運動會得以順利舉行。

今年的適性體育運動競賽分別在縣立體育場、三和游泳池、竹山高中、南崗國中等不同場地競技，比賽項目多元，包含田徑、游泳、桌球、輪鞋競速及地板滾球等等，選手們在賽場上全力以赴，像由兩人同步合力以布縛皮球折返跑的「雙龍搶珠」競速，連乘坐輪椅的選手都「無障礙」的參與競賽，展現堅強意志與團隊精神，獲得觀眾熱情加油掌聲不斷。

聚傳媒

運動 體育 南投縣

延伸閱讀

台中體育老師被控拿接力棒敲學生頭致紅腫流膿 校方明天開會查

最暖表演 新北身障藝人展才華搶攻尾牙、春酒季

南投縣全縣運動會開幕 逾萬人參賽

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

相關新聞

台中沙鹿納骨堂修繕完工啟用 首創小型骨灰櫃位

台中市沙鹿納骨堂使用26年受海風侵蝕致屋瓦損壞，為維護公共安全及環境品質，中市府投入總經費1430萬元啟動屋瓦修繕及防水...

影／鳳凰颱風來襲…南投菜農瘋搶收 這些風景區明天休園

鳳凰颱風恐侵台，南投仁愛鄉是國內高山蔬果產區，現在正值菠菜、櫛瓜等產季，農民加緊搶收，盼降低農損；清境農場、合歡山及奧萬...

南投適性體育運動競賽開跑 1,500名身障選手燃燒鬥志感動全場

南投縣第73屆適性體育運動競賽9日上午在縣立體育場盛大開幕，來自全縣各學校及社福團體的近1,500位身心障礙選手，充滿熱情活力的參與各項體育競賽，展現自信與毅力，全場氣氛熱烈，更不時傳出選手永不放棄的

全台最古老太子元帥廟「桃山廟」身世再揭祕 新研究指或創建於清順治年間

彰化寺廟桃山廟，是全台歷史最悠久的太子元帥廟，日治時期的記載認為起源於清朝道光年間，不過彰化最新出版的村史卻指出，最早的歷史有可能是清朝的順治年間。 日治時期的《台中州員林郡二水庄寺廟台帳》記載：「

麗寶樂園跨年首波卡司 美秀集團、字宙人、MARZ23

台中市麗寶樂園渡假區跨年晚會首波卡司今天發布，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ23...

南投設3家保育柑仔店 可免費換取改良式獵具

南投林保分署在仁愛鄉、信義鄉與商店合作成立3家「保育柑仔店」，居民若欲使用改良式獵具，持舊式獵具至店內登記相關資訊即可免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。