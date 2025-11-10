麗寶樂園跨年首波卡司 美秀集團、字宙人、MARZ23

快訊

中央社／ 台中10日電
圖為2025麗寶跨年煙火秀。圖／觀光署提供
圖為2025麗寶跨年煙火秀。圖／觀光署提供

台中市麗寶樂園渡假區跨年晚會首波卡司今天發布，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ23」輪番演出。

麗寶樂園渡假區發布新聞稿說明，跨年演唱會邁入第10年，每年皆吸引10萬名遊客響應，今年由三立電視主辦的「2026包你發 麗寶跨年演唱會」公布首波卡司，包括金曲最佳樂團「宇宙人」、人氣樂團「美秀集團」與潮流唱作人「MARZ23」等。

MARZ23今年6月才率TRASH拿下金曲獎最佳樂團，年底將連續攻蛋、登麗寶跨年舞台，他笑說「希望新的一年能多花點時間陪家人，也讓自己有更多創作靈感。」

宇宙人則在12月20日登小巨蛋開唱，預告將把小巨蛋精華濃縮搬上麗寶跨年舞台，讓現場觀眾嗨翻全場。美秀集團則將擔綱壓軸倒數，準備40分鐘超強演出，並表示，「我們一定準備最嗨的演出跟大家一起倒數，一起用最酷、最帥方式告別2025。」

麗寶樂園歡迎大家一起來跨年，除參加演唱會，園區還有讓遊客盡情暢玩的垂直斷軌式雲霄飛車「搶救地心」，也可到麗寶OUTLET購物；倒數時刻，更有「天空之夢」摩天輪動畫與高密度璀璨煙火表演，在中台灣夜空絢麗綻放。

