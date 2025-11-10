南投設3家保育柑仔店 可免費換取改良式獵具

南投林保分署在仁愛鄉、信義鄉與商店合作成立3家「保育柑仔店」，居民若欲使用改良式獵具，持舊式獵具至店內登記相關資訊即可免費換取，店家也會協助宣導自然保育政策。

深化山村社區保育、讓生態保育融入日常生活，農業部林業及自然保育署南投分署與仁愛鄉精英村阿島商店、信義鄉明德村佳家生鮮超市、地利村南盛商店合作推動「保育柑仔店」，成為保育宣導與服務據點，南投林保分署副分署長王怡靖、秘書秦思原今天分別前往店家揭牌，盼吸引更多居民加入守護生態家園行列。

南投林保分署長李政賢說，透過與在地店家合作，盼「保育柑仔店」成為山村社區推廣保育理念、串聯居民情感重要節點，民眾除可於店內兌換改良式獵具、領取宣導資料，也能了解生態服務給付、野生動物救傷、誤捕通報免責等保育政策，提升居民認識與支持保育。

南投分署表示，南投縣是台灣黑熊、石虎、穿山甲等保育類野生動物重要棲地，也是原住民族傳統狩獵文化與山村生活並存地區，為兼顧族人文化延續、野生動物危害農作防治與保育，持續推動改良式獵具換發，以減少非目標物種遭誤捕風險，並鼓勵主動通報誤捕。

南投分署表示，設置「保育柑仔店」就是將保育政策與服務延伸至居民生活的據點，讓族人在熟悉的商店輕鬆獲取保育資訊、辦理相關業務；若有使用改良式獵具需求，持舊式獵具至合作的「保育柑仔店」登記即可免費換取，並可獲新台幣100元店內購物金。