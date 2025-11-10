台中大甲中山路巷內灌溉溝路基掏空路面塌陷 下月施工改善

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲區中山路二段566巷內灌溉溝為砌石護岸，年久失修導致結構老化、路基掏空及路面塌陷，影響居民通行安全，市議員李文傑今天和相關單位會勘，說明改善工程。圖／中市議員李文傑服務處提供
台中市大甲區中山路二段566巷內灌溉溝為砌石護岸，年久失修導致結構老化、路基掏空及路面塌陷，影響居民通行安全。中市議員李文傑今天再度邀集農業部農田水利署台中管理處、市府工務局及大甲區公所等單位研議改善方案，預計下月進場施工改善。

李文傑議員今天再次召開工程說明會，大甲區長顏金源、前里長翁木榮及多位鄰近住戶到場關心。會中向居民說明計畫期程與施工工法，並聽取地方意見，期盼工程能兼顧安全與便利，順利推動。

經多次協調確認，該段溝渠為農業灌溉主要幹線，工程涉及渠道更新及道路改善，將由農業部農田水利署補助辦理溝渠工程，市府負責後續路面修復，整體經費約160萬元。為配合農民灌溉時程與確保施工安全，計畫預定今年年12月第二期作收耕斷水後進場施工。

李文傑表示，中山路二段566巷塌陷問題延宕多年，感謝農水署台中管理處及市府相關單位的積極協調與配合，讓工程終於進入實質階段。未來完工後，可徹底改善塌陷與老舊護岸問題，更能全面提升排水效能與行車安全。

農業部 護岸 水利署 議員 台中市

