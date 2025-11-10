台中大甲中山路巷內灌溉溝路基掏空路面塌陷 下月施工改善

台中市大甲區中山路二段566巷內灌溉溝為砌石護岸，年久失修導致結構老化、路基掏空及路面塌陷，影響居民通行安全。中市議員李文傑今天再度邀集農業部農田水利署台中管理處、市府工務局及大甲區公所等單位研議改善方案，預計下月進場施工改善。

李文傑議員今天再次召開工程說明會，大甲區長顏金源、前里長翁木榮及多位鄰近住戶到場關心。會中向居民說明計畫期程與施工工法，並聽取地方意見，期盼工程能兼顧安全與便利，順利推動。

經多次協調確認，該段溝渠為農業灌溉主要幹線，工程涉及渠道更新及道路改善，將由農業部農田水利署補助辦理溝渠工程，市府負責後續路面修復，整體經費約160萬元。為配合農民灌溉時程與確保施工安全，計畫預定今年年12月第二期作收耕斷水後進場施工。