中部逾300個公車司機職缺 22日在豐原監理站擴大徵才
各地公車司機人力不足，中部地區超過300個公車司機職缺，公路局台中區監理所與嘉義區監理所本月22日上午10時至中午1時30分，將在豐原監理站辦理「薪想事成 邁向前程」大客車駕駛擴大徵才活動，共邀19家公路客運、市區客運及遊覽車客運公司現場徵才，另有5個政府單位提供多元諮詢服務。
台中區監理所所長楊聰賢表示，為改善營業大客車駕駛人缺員情形，公路局自111年起辦理大客車駕駛徵才補助，為嘉惠更多客運業者申請補助，達到補足駕駛人力所需之缺口與培育及留用優良駕駛人，已延長補助至115年2月28日。
這次活動成功媒合者，連續受僱滿3個月，可請領穩定就業獎勵金、生活津貼及駕駛訓練費用等3種補助津貼，單一駕駛人最高可請領超過20萬元。
