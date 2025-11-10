鳳凰颱風來襲 武陵和福壽山農場明天下午2時起休園
鳳凰颱風來襲，武陵農場和福壽山農場今天公告，明天下午2時起休園；武陵農場表示，根據中央氣象署定量降雨預報，武陵農場地區預測將出現大量降雨，恐影響道路通行及園區安全。為確保遊客與員工人身安全，武陵農場明天下午2時起實施休園措施，場區暫停對外開放，將視天候狀況另行公告恢復開園時間。
武陵農場已於11月7日全面啟動防颱準備工作，針對園區內設施、道路、營運據點等進行安全檢查與防護，確保颱風期間各項防災措施落實。
農場提醒，計畫旅遊的遊客應暫緩上山行程，避免強風豪雨期間進入山區，以策安全。對於已完成住宿預約或活動報名的旅客，農場將主動聯繫協助辦理取消或延期入住等相關事宜，遊客也可主動與農場聯繫確認。
武陵農場表示，安全始終是最重要的考量，感謝遊客的理解與配合，並呼籲民眾持續關注農場官網與官方粉絲專頁，掌握最新休園及復園資訊。
