快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

鳳凰颱風來襲 武陵和福壽山農場明天下午2時起休園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場今天公告，颱風來襲，明天下午2點起農場休園。圖／取自武陵農場臉書
武陵農場今天公告，颱風來襲，明天下午2點起農場休園。圖／取自武陵農場臉書

鳳凰颱風來襲，武陵農場福壽山農場今天公告，明天下午2時起休園；武陵農場表示，根據中央氣象署定量降雨預報，武陵農場地區預測將出現大量降雨，恐影響道路通行及園區安全。為確保遊客與員工人身安全，武陵農場明天下午2時起實施休園措施，場區暫停對外開放，將視天候狀況另行公告恢復開園時間。

武陵農場已於11月7日全面啟動防颱準備工作，針對園區內設施、道路、營運據點等進行安全檢查與防護，確保颱風期間各項防災措施落實。

農場提醒，計畫旅遊的遊客應暫緩上山行程，避免強風豪雨期間進入山區，以策安全。對於已完成住宿預約或活動報名的旅客，農場將主動聯繫協助辦理取消或延期入住等相關事宜，遊客也可主動與農場聯繫確認。

武陵農場表示，安全始終是最重要的考量，感謝遊客的理解與配合，並呼籲民眾持續關注農場官網與官方粉絲專頁，掌握最新休園及復園資訊。

武陵農場 鳳凰颱風 豪雨 福壽山農場

延伸閱讀

鳳凰颱風來襲前雲林二期稻大搶收 西螺稻穀乾燥廠深夜排長龍

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

今明鳳凰颱風共伴最劇烈北東防大雨 吳德榮：明後防鳳凰環流

颱風鳳凰影響 花蓮森林育樂場域預警性休園

相關新聞

日月潭魚虎球暴減 電撈量不到千尾…縣府曝疑有「新魚王」崛起

日月潭遭魚虎入侵，南投縣府每年夏天電撈「魚虎球」移除魚虎幼體，抑制族群擴大；但今年節氣已過立冬，電撈量僅844尾，創歷年...

中部逾300個公車司機職缺 22日在豐原監理站擴大徵才

各地公車司機人力不足，中部地區超過300個公車司機職缺，公路局台中區監理所與嘉義區監理所本月22日上午10時至中午1時3...

鳳凰颱風來襲 武陵和福壽山農場明天下午2時起休園

鳳凰颱風來襲，武陵農場和福壽山農場今天公告，明天下午2時起休園；武陵農場表示，根據中央氣象署定量降雨預報，武陵農場地區預...

因應鳳凰颱風來襲 台中花毯節活動調整、將加固保護

目前正展出的新社花海暨台中國際花毯節活動，因應鳳凰颱風來襲，台中市政府公告，台中花毯節活動今天正常開園，下午4時30分準...

影／這畫面太逗！吊車大王訪紫南宮拉「他」大跳超扯舞 網笑瘋狂吸讚

「竹北吊車大王」胡漢龑，財力驚人，常嗨跳自創「超扯舞」，備受矚目。他9日到南投竹山紫南宮參拜求財，主委莊秋安發現胡董到訪贈...

學者：配套不到位 民間車位恐難共享

「共享車位」政策推動成效有限，學者指出，方向沒錯，若配套、法令和安全保障不到位，政策恐難落實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。