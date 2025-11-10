因應鳳凰颱風來襲 台中花毯節活動調整、將加固保護

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「2025新社花海暨台中國際花毯節」本月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個周休假日。記者游振昇／攝影
目前正展出的新社花海暨台中國際花毯節活動，因應鳳凰颱風來襲，台中市政府公告，台中花毯節活動今天正常開園，下午4時30分準時閉園，將進行加固措施，確保安全和展場設施。

台中市政府表示，台中國際花毯節活動今天周一正常開園，歡迎大家賞花，防颱加固作業進行中，為保護園區裝置安全，在不影響遊客賞花情況下，工作人員將陸續進行加固措施。今天下午4時30分準時閉園，請遊客配合準時離場，以利大型機具進場作業。

「2025新社花海暨台中國際花毯節」本月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個周休假日，每天上午8時30分至下午4時30分開放。這屆以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感。

現場共有15個裝置藝術，今年的主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。主要裝置每日每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。

因應鳳凰颱風來襲，台中花毯節活動調整將加固保護。圖／台中市政府提供
「2025新社花海暨台中國際花毯節」本月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個周休假日。記者游振昇／攝影
台中市 賞花 新社花海 鳳凰颱風

