因應鳳凰颱風來襲 台中花毯節活動調整、將加固保護
目前正展出的新社花海暨台中國際花毯節活動，因應鳳凰颱風來襲，台中市政府公告，台中花毯節活動今天正常開園，下午4時30分準時閉園，將進行加固措施，確保安全和展場設施。
台中市政府表示，台中國際花毯節活動今天周一正常開園，歡迎大家賞花，防颱加固作業進行中，為保護園區裝置安全，在不影響遊客賞花情況下，工作人員將陸續進行加固措施。今天下午4時30分準時閉園，請遊客配合準時離場，以利大型機具進場作業。
「2025新社花海暨台中國際花毯節」本月8日至11月30日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，為期23天的活動橫跨4個周休假日，每天上午8時30分至下午4時30分開放。這屆以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感。
現場共有15個裝置藝術，今年的主花毯為歷屆最大，高18米、直徑60米，其中，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。主要裝置每日每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言